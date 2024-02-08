А про надбавку позабыли

Согласно Системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, указанным лицам необходимо установить надбавку за особые условия труда в размере 10% от должностного оклада. Однако, как показал мониторинг Антикора, отдел образования Сырымского района не выплачивал ее 1 195 работникам 26 организаций. Общая сумма задолженности за 2020–2023 годы составила 259 млн тенге. После вмешательства райотделом образования внесены изменения в тарификационный список и произведен перерасчет заработной платы, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.