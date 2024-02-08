А про надбавку позабыли Общество 8 февраля 2024 г. 3:00 9 Наталия Портнягина Факты невыплаты педагогам Сырымского района установленной обязательной надбавки выявлены в ходе мониторинга Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области. фото из архива "КП" Согласно Системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, указанным лицам необходимо установить надбавку за особые условия труда в размере 10% от должностного оклада. Однако, как показал мониторинг Антикора, отдел образования Сырымского района не выплачивал ее 1 195 работникам 26 организаций. Общая сумма задолженности за 2020–2023 годы составила 259 млн тенге. После вмешательства райотделом образования внесены изменения в тарификационный список и произведен перерасчет заработной платы, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. #ЗКО #Образование #мониторинг #Антикор #надбавка #педагоги #Сырымский район