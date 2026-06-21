Абылайхан Жусупов принес Казахстану третье «золото» этапа Кубка мира по боксу в Китае

Ранее свои финальные бои выиграли Назым Кызайбай (до 54 кг) и Виктория Графеева (до 60 кг)

Фото: НОК

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов стал победителем этапа Кубка мира по боксу в Гуйяне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В финале весовой категории до 70 килограммов Жусупов единогласным решением судей одержал победу над Дипаком из Индии.

Таким образом, у сборной Казахстана теперь три «золота». Ранее свои финальные бои выиграли Назым Кызайбай (до 54 кг) и Виктория Графеева (до 60 кг).

С «бронзой» завершили ЭКМ Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).