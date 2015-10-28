Адмответственность введут за "плохое поведение" на массовых мероприятиях
Мажилис Парламента в первом чтении одобрил проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Документом предусмотрено расширение прав и обязанностей физических лиц в области культуры, физической культуры и спорта, а также, наряду с этим, вводятся запреты и ограничения при посещении мероприятий, в связи с чем за нарушение правил поведения на мероприятиях вводится административная ответственность физических лиц", – указывается в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
В целом, законопроект призван урегулировать правоотношения, связанные с организацией и проведением зрелищных культурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий.
В частности, для организации и проведения мероприятий местными исполнительными органами создаются организационные комитеты, которые будут координировать деятельность организаций, задействованных в проведении этих мероприятий, пояснил депутатам министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.
"Предусматривается закрепление на законодательном уровне порядка и организации массовых мероприятий, определение обязанностей организаторов массовых мероприятий, в том числе по своевременному информированию местных исполнительных органов о месте и сроках их проведения", – сказал он.
Организаторы также должны будут своевременно информировать местные исполнительные органы о предполагаемом количестве зрителей на мероприятии, о количестве проданных билетов, мест парковок.
Вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы "О культуре" и "О физкультуре и спорте".