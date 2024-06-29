АЭС: взвесить все «за» и «против»

Решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане будут принимать сами казахстанцы – на референдуме, который должен пройти уже этой осенью. Сейчас же ведется широкое обсуждение вопроса, взвешивание всех «за» и «против», рассмотрение перспектив развития ядерной энергетики в стране.

Своим мнением мы попросили поделиться ведущего инженера отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Асуана Сиябекова:

– Предварительный проект строительства АЭС находится на стадии изучения технико-коммерческих предложений от ведущих мировых производителей атомных технологий. В результате проведения маркетинговой процедуры отобраны наиболее перспективные варианты реакторов от компаний из Кореи, Китая, России и Франции, что позволяет сделать выбор наилучшего решения. Один из главных критериев отбора – современные технологии с высокими стандартами безопасности.

Рекомендованное место размещения АЭС – на юге Казах­стана, в районе села Улькен. Проект предполагает строительство станции с двумя блоками общей мощностью до 2,8 ГВт и единичной мощностью до 1,4 ГВт.

Планируемый срок реализации проекта составит 10–11 лет с момента принятия решения о разработке технико-экономического обоснования, что гарантирует обеспечение комплексной подготовки и выполнение высоких технических стандартов на каждом этапе процесса.

Этот проект представляет значительный социально-экономический потенциал для Казахстана, включая создание до 8 000 рабочих мест на период строительства и до 2 000 рабочих мест в процессе эксплуатации, развитие научно-технического потенциала, а также обеспечение надежного и экологически безопасного энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

Говоря о начале освоения в Казахстане ядерной энергетики, стоит обратить внимание на целый комплекс существенных обстоятельств, во многом определяющих будущее нашей страны. Начну с экологического вопроса.

Ежегодно казахстанские ТЭЦ для получения электроэнергии сжигают около 60 млн тонн угля. Выбросы, производимые этими станциями, оказывают значительное воздействие на экологию не только в регионах их расположения, но в целом на экосреду страны. А учитывая, что 70% электроэнергии вырабатывается за счет сжигания твердого топлива и потребность в ней продолжает расти, ситуация может усугубляться и потребует принятия мер для оптимизации воздействия на окружающую среду.

Такое положение дел в состоянии исправить атомная энергетика. Почему я говорю о ней как о безальтернативной, притом что в Казахстане активно развиваются «зеленые» технологии? Прежде всего потому, что возобновляемые источники энергии остаются нестабильными. Мы же понимаем, пока светит солнце – будет энергия, когда солнца нет – нет и энергии. То же самое с генерацией ветра.

Поэтому повышение сбалансированности энергетики, отход от высокоуглеродной генерации, использование атомной энергии, сочетающей стабильность и низкую стоимость, – это тенденции развития энергетической отрасли во всем мире.

Учитывая прогнозный баланс до 2035 года, при сохранении сегодняшней ситуации в энергоотрасли Казахстана у нас будет дефицит энергии. И, если следовать «зеленой» политике в этой сфере, то вопрос строительства атомной электростанции становится еще более актуальным. Нужно уточнить, что ядерная энергетика признается мировым сообществом как «зеленая» технология – она наиболее экологична с точки зрения выбросов в атмосферу парниковых газов.

Как я уже отметил, безопасность ядерных энергетических технологий стоит одним из первых требований при отборе потенциальных вендоров – компаний из стран, обладающих ресурсами, компетенциями и опытом строительства АЭС. Для анализа ядерноэнергетических технологий, предлагаемых Казахстану, совместно с французской компанией Assystem разработана оценочная система, основанная на стандартах МАГАТЭ.

Нужно сказать, в рекомендациях Международного агентства по атомной энергии есть четкое указание на то, что государствам-новичкам, каким является Казахстан в деле освоение атомной энергетики, не следует строить так называемые нереферентные блоки атомных реакторов – с ними могут быть связаны определенные риски. Этим рекомендациям мы следуем, выбирая проверенные технологии и рассматривая проекты с реакторами поколения III – III+, у них самая высокая степень безопасности. Уровень защиты таких реакторных установок рассчитывается с учетом крупных землетрясений и даже падения на них самолета.

Еще один приоритет программы освоения атомной энергетики – кадры. Вопреки расхожему мнению, они в Казахстане есть. Богатый опыт в развитии науки и производства этого направления получен еще в 70-х годах прошлого столетия. В то время в Актау был запущен промышленный реактор на быстрых нейтронах. Он благополучно выработал свой ресурс и сейчас находится на стадии декомиссии – вывода из эксплуатации. Сейчас на территории страны остаются в использовании три действующих реактора, они неэнергетического назначения, но принцип действия у них схожий с энергоблоками – цепная реакция деления.

У нас есть развитая атомная промышленность. НАК «Казатомпром» успешно занимается добычей урана, и Казахстан остается лидером на мировом рынке по этой позиции. В Курчатове действует мощное исследовательское объединение Национальный ядерный центр, где ведутся несколько крупных исследовательских проектов. Свое направление научной работы есть у Института ядерной физики в Алматы.

Что касается специалистов, которые могли бы непосредственно обеспечивать производство на АЭС, то и здесь не должно быть проблем. Два вуза – ЕНУ в Астане и КазНУ в Алматы – готовят студентов по специальности «ядерная физика». Если по результатам референдума вопрос строительства атомной электростанции будет решен положительно, можно будет немедленно начать целенаправленную подготовку сотрудников для ее обслуживания, в том числе с привлечением компании-вендора, у которой в итоге будет куплена технология.