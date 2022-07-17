Африканскую цаплю спасли рабочие в Актау

Рабочие из Актау помогли африканской цапле. Птица не долетела до озера Караколь буквально километр, сообщили в пресс-службе ТОО "МАЭК-Казатомпром", передает Lada.kz.

В ходе несения внутреннего наряда 15 июля водитель пожарного автомобиля Карим Мусаев заметил большую черную птицу, которая приземлилась на кустарник перед фасадом пожарной части. К сожалению, взлететь она больше не смогла.



Мужчина вытащил её из кустов и занёс в прохладный пожарный бокс, где она смогла охладиться в воде.

Сотрудники пожарной части вызвали на помощь начальника отдела охраны окружающей среды энергокомбината Ольгу Маркину. Она опознала в нежданном госте африканскую цаплю.



По предположениям специалистов, птица, скорее всего, отстала от стаи и не смогла из-за жары долететь до озера Караколь буквально километр.



Инспекторы Карагие-Каракольского заказника забрали её и помогли добраться до ближайшего водоёма – озера Караколь.