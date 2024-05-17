Земельные участки на 3 млрд тенге вернули природному парку «Медеу»

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Как пояснили в госоргане, земли особо охраняемых природных территорий не могут находиться в частной собственности.

Однако, в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков.

Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности.

Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку «Медеу» возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за нарушения при регистрации права собственности, судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных.