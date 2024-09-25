Аграрии Абайской и Кызылординской областей привезут более 830 тонн продукции в Астану

28-29 сентября в столице пройдет крупная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей двух регионов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичного акимата, аграрии Абайской и Кызылординской областей привезут в Астану более 830 тонн высококачественной сельхозпродукции по ценам ниже рыночных.

«В списке реализуемых товаров: мясо, рис, рыба, овощи и фрукты, растительное масло, молочные продукты, мёд, кумыс, колбасные изделия, бахчевые культуры, поваренная соль, а также молочные и кондитерские изделия. В ходе проведения ярмарки жители и гости столицы смогут насладиться развлекательной концертной программой с участием артистов Абайской и Кызылординской областей. Сельскохозяйственная ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, в этом году ярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат», по шоссе Каркаралы 1.

Для удобства жителей и гостей столицы в период ее проведения курсируют автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября.