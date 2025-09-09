На заседании Правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил о мерах, предпринимаемых ведомством для исполнения поручений, данных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, по словам министра, для привлечения иностранных туристов разработан Комплексный план развития Алматинского горного кластера. Документ подразумевает 7 приоритетных направлений развития, их реализацию обеспечат 72 мероприятия.

В плане предусмотрено развитие новых зон горного кластера. Также запланировано создание единой горнолыжной системы, объединяющей «Шымбулак» и «Ой-Карагай».

Для развития туристической отрасли совершенствуется законодательство.

- Акиматам предоставлено право на строительство туристической инфраструктуры за пределами населенных пунктов, в том числе на территориях национальных парков. Рассматривается вопрос предоставления фермерам возможности заниматься агротуризмом на сельскохозяйственных землях с размещением легких сооружений и малоэтажных гостевых домов, - сказал Ербол Мырзабосынов.

Также предусматриваются такие дополнительные меры, как модернизация системы присвоения звезд отелям; внедрение «зеленых коридоров» для туристических автобусов на границе; регулирование и развитие курортных зон и совершенствование действующих мер государственной поддержки.