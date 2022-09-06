Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа

В этом году в Казахстане отмечают 150-летие выдающегося ученого, просветителя, общественного деятеля, поэта и переводчика Ахмета Байтурсынова. Он родился 5 сентября 1872 года. О жизни и наследии Учителя нации мы беседуем с доктором филологических наук, профессором Айгуль Исмаковой.

– Айгуль Сериковна, Вы многие годы занимаетесь изучением творчества Ахмета Байтурсынова. А помните ли, как начинался этот путь?

– Начну, наверное, с того, что в 1989 году после политической реабилитации Ахмета Байтурсынова Институтом литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова был издан первый сборник его трудов. Ответственными за выпуск были профессора Шамшиябану Канышкызы Сатпаева, Адий Шарипов и Сарсенби Даутов, продолжительное время работавший в архивах Ленинской библиотеки и ее спецхрана в Химках. Оттуда впервые им были привезены ксероксы книг Байтурсынова: его перевода 40 басен Крылова – «Қырық мысал» (1909), поэтического сборника «Маса» (1911), «Ер Сайын» (1923), «23 Жоқтау» (1925) и «Әдебиет танытқыш» (1926). Позднее обнаружилось это же издание «Теории литературы» в личном архиве известного писателя, ученого, участника Великой Отечественной войны Ади Шарипова и у литературоведа Рымгали Нургали.

А я в 1986-м защитила кандидатскую диссертацию «Своеобразие жанровой системы современной казахской прозы» в Москве в Институте мировой литературы имени Горького. Мой наставник Адий Шарипов был студентом Байтурсынова, и осенью 1988 года он рассказал мне, как с сокурсниками слушал его последнюю лекцию в здании нынешнего Алматинского педагогического университета.

Во время лекции к корпусу подъехала черная машина, и из нее вышли три человека. Байтурсынов с полным самообладанием завершил занятие и после звонка, собрав вещи, начал спускаться по лестнице. Студенты, хорошо понимавшие, что происходит, шли рядом с преподавателем. Ребят грозные люди в черном оттеснили, Ахмета Байтурсынова увезли. А ночью их предупредили о возможном аресте. Адий Шарипов и его товарищи сразу ушли из общежития. Он на седьмые сутки чудом добрался до Туркмении, где провел три года…

Адий Шарипов попросил меня заняться исследованием научного наследия Байтурсынова, что я до сих пор и делаю.

Лингвистические труды Байтурсынова в 1992 году изданы Институтом языкознания под руководством академика Рабиги Сыздыковой. В сборник «Ақжол» (1991) под редакцией академика Рымгали Нургали вошли «Қырық мысал», «Маса», «Әдебиет танытқыш».

– Давайте добавим, что в сфере Ваших научных интересов не только творчество Ахмета Байтурсынова, но и наследие деятелей Алаш.

– В 1998 году на основе моей докторской диссертации была издана монография «Казахская художественная проза. Поэтика, жанр, стиль (начало ХХ века и современность)». Здесь впервые наследие Алаш исследовано в контексте мировой литературы и современного литературоведения. Я работала с текстами Дулатова, Аймауытова, Жумабаева, Кудайбердиева, а также Байтурсынова, Кеменгерова, Досмухамедова, Садуакасова. Занималась творчеством Мухтара Ауэзова, который считал алашевцев своими наставниками.

В 2002 году на русском языке издана моя монография «Возвращение плеяды. Экзистенциальная проблематика в творчестве Ш. Кудайбердиева, А. Байтурсынова, Ж Аймауытова, М. Жума­баева, М. Дулатова и М. О. Ауэзова». Большая часть книги – подстрочные переводы анализируемых художественных текстов. В следую­щей моей монографии «Алаш әдебиеттануы» (2009 год, дополнена и переиздана в 2017-м) научные труды, публицистика начала ХХ века представлены прежде всего в контексте роста национального самосознания, обусловленного историческими событиями этого периода на всем евразийском пространстве.

– Совсем недавно завершена подготовка первого академического полного собрания трудов Ахмета Байтурсынова: это 10 томов в электронном формате и 5 томов для издания. Кто занимается такой большой и ответственной работой?

– Подготовленные Институтом литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова 10 томов в элект­ронном варианте – это первое академическое полное собрание сочинений Байтурсынова, в том числе найденные нами архивные материалы, написанные им лично анкеты и письма, а также научные доклады и статьи на русском языке. К изданию мы подготовили пять томов с научными комментариями, включая термины – словарь ученого.

Надо отметить, что под руководством директора нашего института, профессора Кенжехана Матыжанова уже осуществлено полное академическое издание наследия Абая Кунанбаева и Жамбыла Жа­баева. Теперь – Ахмет Байтурсынов. Такие проекты – значительное событие для отечественного литературоведения и культуры в целом.

Конечно, была многолетняя работа в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Уфы и Казани, издание однотомного (2002), пятитомного (2003) и шеститомного (2013) собраний трудов ученого под моим научным руководством. В подготовке нынешнего академического 10-томника участвовали ведущие литературоведы, специа­листы-байтурсыноведы. Многое представлено впервые.

Литературоведческие и лингвистические работы, художественное наследие, научные доклады и статьи, письма и архивные материалы еще раз выверены с первыми изданиями и подготовлены заново сотрудниками института Жумашай Ракыш, Назирой Сарсек, Нуржумой Елесбаем. Лингвистические труды подготовлены под руководством профессора Орынай Жубай и магистранта Адилета Ахме­та, который сам до сих пор пользуется графикой Байтурсынова. Участвовал в общей работе и мой ученик Улан Еркинбай, который в 2007 году защитил в Новосибирске кандидатскую диссертацию, посвященную науч­ным работам Байтурсынова в контексте литературоведения начала ХХ века.

Мы надеемся, что пять томов будут изданы, а 10 томов факсимиле трудов ученого с нашими научными комментариями станут доступны для научного сообщества в электронном варианте. Этого ждут тюркологи по всему миру, которые впервые познакомятся с первыми научными изданиями ученого на арабской графике.

– Какие-то интересные находки порадовали вас?

– Конечно. Например, в архиве Санкт-Петербурга Нуржума Елесбай нашел факсимиле первой научной статьи Ахмета Байтурсынова в «Тургайской газете» – «Киргизские приметы и пословицы» (1895, № 39). Обнаружена первая часть рукописи ученого «Мәдениет тарихы» («История культуры»). Полный текст книги пока не найден, есть предположение, что она издавалась под другим именем. К сожалению, нет последней главы «Әдебиет танытқыш», как и хрестоматии к этой книге, на которую автор делает ссылки, указывая страницы. Работа ученых будет продолжена.

– Сегодня имена Байтурсынова, Букейханова, Дулатова, Жансугурова, Жумабаева, Досмухамедова и других алашевцев, что называется, на слуху. Но, к сожалению, у многих основные сведения о них почерпнуты из школьных учебников истории или «Википедии». Еще меньше тех, кто знаком с их творчеством – публицистикой, научными изыс­каниями, да и художественными произведениями тоже. Чем сегодня для нас интересен Ахмет Байтурсынов? Что о нем, как писателе, ученом, общественном деятеле, мы должны четко представлять?

– Работы названных вами деятелей изучены и представлены в большей степени на казахском языке, однако до сих пор, на мой взгляд, историческая роль ученых Алаш недостаточно оценена. Они, например, стали авторами первых монографий на казахском языке по всем сферам науки, в которых сложилась научная терминология. В частности, мы до сих пор пользуемся лингвистическими и литературоведческими терминами, предложенными Байтурсыновым.

Политическим лидером и основателем партии «Алаш» и государства Алаш Орда был Алихан Бокейхан. А их духовным лидером, как показала история, оказался Ахмет Байтурсынов. Открытие повсеместно школ и вузов на казахском языке, обеспечение их качественными учебными пособиями и программами было главной задачей Академического центра, открытого в 1921 году по инициативе Байтурсынова и возглавляемого им.

Уже в 1922-м были изданы «Психология» Жусупбека Аймауытова и «Педагогика» Магжана Жумабаева. Миржакып Дулатов издает учебник по математике, Халел Досмухамедов – учебник казахской литературы на русском языке, Бокейхан пишет учебники по географии и астрономии, Ермеков – по высшей математике. Байтурсынов, автор национального Букваря – Әліппе, «төте жазу», основанного на арабских буквах, пишет учебники и пособия по преподаванию казахского языка «Оқу кұрал» (морфология, синтаксис, грамматика) и «Әдебиет танытқыш».

При этом ни у одного из них не было ни кабинетов, ни грантов для написания и издания книг. Эти книги написаны в условиях политических гонений, часто в тюремных камерах. Есть письмо Байтурсынова, где он сообщает, что он снова находится в тюрьме, и поэтому у него есть возможность дописать «Мәдениет тарихы».

Ахмета Байтурсынова справедливо называют Учителем нации. Так, его Әліппе до сих пор пользуется казахская диаспора по всему миру – пишут, издают книги, выходят на TikTok. Именно он обосновал необходимость средней школы как главного, идеологически важного звена в государстве, способствующего патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он считал, что только человек, вооруженный духовным наследием своего народа, способен с уважением и пониманием относиться и к другим народам, к их истории и культуре.

– 150 лет, полтора столетия – это много. Другая эпоха, другие люди. Что известно об Ахмете Байтурсынове как о человеке?

– У лидеров Алаш было беспрекословное условие: в любых ситуациях отстаивать попранные гражданские права угнетенного казахского народа. Они считали для себя высокой честью бороться и, если надо, отдать свою жизнь на пути к восстановлению государственной независимости. Служение большой цели – Родине – во все времена было и остается показателем зрелости гражданского общества и человека. Ахмет Байтурсынов, как и его единомышленники, понимали, в каких условиях им придется выживать и что очень непростой будет жизнь их детей и близких.

Байтурсынов был цельной личностью, осознанно служил благородной цели. Он считал, что несостоятелен человек, не видящий и не слышащий проблемы своего народа. Не может он быть счастлив, когда его народ нуждается в помощи. Как говорил Некрасов, «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». И еще, я думаю, он ощущал неповторимость человеческой жизни, ее высшую ценность. В ней нет черновика, и каждый из нас в ответе не только за наши поступки, но и за каждое произнесенное слово.

О своей миссии Байтурсынов сказал коротко и конкретно: «Адамдық диқаншысы қырға шықтым, Көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, Көңілін көтеруге құл халықтың» – «Поднялся я на горку, Нет ни речки, ни зелени, голо вокруг. Посеял я семена человечности, Чтобы хоть как-то поднять дух униженного моего народа!»

– Скажите, пожалуйста, несколько слов о Байтурсынове-поэте.

– Он не писал стихи, чтобы прослыть поэтом. К примеру, «Письмо к матери» написано им из Семипалатинской тюрьмы как весточка о себе. Есть и другие послания, выраженные в стихотворной форме. Впоследствии они вошли в поэтический сборник «Маса».

Известно, что последний раз Байтурсынов был на Родине в Тургае в 1926 году. Он приехал с супругой Бадрисафой и в Акколе дал поминальный ас по матери, на похороны которой не смог при­ехать в 1909-м, и недавно скончавшемуся брату Кали. По словам близких, Байтурсынов говорил о надвигающихся суровых временах. Он исполнил свою новую песню «Елден жыра» – «Вдали от Родины» и попросил запомнить ее. Текст песни, к сожалению, не найден, но мотив и куплет сохранены. О песнях Байтурсынова оставили свидетельства его родные, дочь Миржакыпа Дулатова – Гульнар. В книгах Гульнар Дулатовой утверждается, что «Екі ау жирен», «Аққұм», «Қарғаш», «Қаракөзайым» Ахмет Байтурсынов исполнял как свои песни.

Мы знаем, что Ахмет Байтурсынов по просьбе Александра За­таевича исполнил несколько кюев и песен, вошедших в книгу «1 000 песен казахского народа». Затаевич в предисловии выра­жает благодарность Бокейханову и Байтурсынову. Конечно, он не мог обозначить авторство песен, так как к моменту выхода книги Ахмет Байтурсынов находился в ссылке.

– А что следует прочесть в первую очередь тем, кто совсем не знаком с творчеством Байтурсынова?

– К сожалению, его крайне мало переводили на другие языки. Читайте его стихи! Они очень современны, как отмечают мои студенты. Есть хороший перевод стихотворений Байтурсынова на русский язык Мухамеда Халела Сулейманова. Книга называется «Яркий носитель духа человечности», она позволит увидеть, насколько и сегодня произведения, мысли автора актуальны.

– Вы упомянули имя Бадрисафы – супруги Байтурсынова. Давайте вспомним эту красивую и трагическую историю.

– Супругой Байтурсынова была Александра Иванова. Она, как и молодой Ахмет Байтурсынов, работала в Кустанайском уезде. В 1896 году молодые обвенчались по мусульманскому обычаю в мечети. После обряда Александру записали по имени Бадрисафа, что означает – чистая прозрачная луна.

Многие не одобряли их отношений, однако время показало, что это была настоящая любовь. И молодые, и старики уважали Бадрисафу за твердый характер, честность, душевность, доброту. Ее называли «белолицей невесткой». Она всегда и во всем поддерживала мужа. Ахмета не раз арестовывали, он прошел через ссылки и тюрьмы.

Есть книга Илияса Байтурсына «Алтын бесік» о династии Байтурсыновых, на ее страницах очень тепло написано о Бадрисафе. Она почитала супруга и обращалась к нему төрем – мой господин. Сохранившие трогательно нежные отношения и верность суп­руги остались примером для потомков.

С 1934 года Байтурсынов с семьей проживал в доме, где сейчас находится его музей. После расстрела мужа Бадрисафа скиталась по Кустанайской области, ее, жену врага народа, никто не решился приютить. Она заболела, лежала в больнице, но, как говорят, просила не навещать ее там: она знала о возможных последствиях. Как предполагают, скончалась Бадрисафа в одиночестве предположительно в 1943 году…

– Что известно о потомках Байтурсынова?

– Своих детей у Ахмета и Бадрисафы не было, и супруги взяли на воспитание троих детей самого младшего брата – Машена қажы.

Сначала удочерили старшую дочь Шолпан, чуть позже усыновили двух ее младших братьев Алмата и Казихана. Шолпан была светлая и зеленоглазая, удивительным образом похожая на Бадрисафу. Такая же статная и зеленоглазая и ее дочь Айман-апа. Есть сведения, что в 1937 году после расстрела Ахмета Байтурсынова мальчиков жестоко избили и полуживых бросили в реку Торгай. Алмату было 9, а Казихану всего 7 лет...

Шолпан, как и Бадрисафа, прошла семь кругов ада. Сначала отбывала ссылку вместе с прием­ными родителями в 1929–1933 годах, затем попала в детский дом… Несколько лет она, как дочь врага народа, провела на поселении, на тяжелых работах в далеком поселке в Иркутской области вместе с младшим сыном Болатом, которому тогда было 10 лет. Ее старшая дочь Айман осталась с Самуратом, братом Шолпан, изменившим фамилию на Какишев.

Вернувшись в 1955-м в Казах­стан, Шолпан жила в Тулькибасе, в Баканасе, в Нарынколе, пока не позволили остановиться в Алма-Ате. В эти тяжелые годы Шолпан потеряла сыновей Эрнеста, Болата и дочь Аиду. Муж бросил ее с детьми, как только она была сослана в Иркутскую область. Шолпан выжила и благодаря своей бухгалтерской специальности. Вырастила дочь Айман, дожила до реабилитации отца и скончалась в возрасте 78 лет в 1994 году в Алма-Ате.

Сейчас в Алматы живет Айман – дочь Шолпан. Ей тоже пришлось многое пережить как внучке Байтурсынова. Самурат, когда Айман было 12 лет, отдал девочку в ремесленное училище, где та выучилась на швею. А в 15 лет Айман чудом удалось устроить в правительственное ателье, где она долгие годы обшивала советскую элиту. В 1954-м в 18 лет ее выдали замуж… Сегодня Айман-апа живет с дочерью Гульнарой и внучкой Асель. Гульнара – выпускница КазГУ, преподает в спортивной школе. Айман-апа покоряет меня своим благородством и светлым отношением к жизни.

– Вы сказали, что Айман-апа не сможет поехать на юбилейные торжества в Торгай…

– Да, увы. А ведь она долгие годы ждала этот праздник. Не могу не сказать и вот о чем. Ей 86 лет, она проживает в панельном доме советских времен на девятом этаже, где жители никак не могут собрать средства на ремонт крыши, которая протекает. Нет таких средств ни у Айман-апа, ни у ее дочери. Зимой у Айман-апа был тяжелый перелом, и с тех пор она мало бывает на улице, большая проблема добраться до дома, где она жила с родителями. В квартире очень сыро, холодно, и впереди зима.

На празднование юбилея выделены какие-то средства, об Ахмете Байтурсынове много говорят и пишут. И так жалко и обидно, что единственный прямой потомок Учителя нации не может в полной мере радоваться этому. На Наурыз в ее квартире побывали представители партии «АMANAT». Изменится ли что-то? Не знаю. Может быть, кто-то сможет помочь, поддержать внучку выдающегося соотечественника, оказавшуюся в тяжелой ситуации…

– Айгуль Сериковна, спасибо за интересную беседу. И вот такой вопрос в заключение: как Вы думаете, если бы Ахмет Байтурсынов оказался в дне сегодняшнем, что бы он сказал о нас, что бы его волновало?

– Ему было бы стыдно за наше пристрастие к материальным благам, за наше некачественное образование, за наши фейковые псевдоценности, за наших коррупционеров, обирающих свой народ, за фейковых чинуш и псевдоакадемиков. Но он бы нашел слова, которые встряхнули нас!

Ахмет Байтурсынов сделал бескорыстное служение своему народу главной целью жизни. Ради этого он стал и учителем, и ученым, и политиком, и государственным деятелем, показав таким образом пример честного, беззаветного служения Родине. В одном из стихов он оставил наказ и для нас, потомков: «Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін!» – «Народ мой живет сегодняшним, а все, что сделано мною, я сделал ради светлого будущего моего народа!»