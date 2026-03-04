Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта становится важным фактором устойчивости экономики Карагандинской области. Активнее других их применяют крупные промышленные предприятия, работающие в металлургии, машиностроении и горнорудной отрасли. Иначе нельзя. Ведь в противном случае они рискуют отстать от прогресса и оказаться неконкурентоспособными. При этом в последние годы курс на цифровизацию также взял средний и малый бизнес. Яркий пример тому – компания KZ Transit, которая изготавливает уплотнители, муфты, втулки и прочие запчасти из резины и полимеров. Для их производства используются лазерные установки, станки с числовым программным управлением, промышленные 3D-принтеры и собственный AI-агент для инженеров.

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

– Наша команда прошла обучение и создала свой искусственный интеллект. Это не просто чат GPT, который ищет информацию в Интернете, а собственная закрытая база данных – с нашими фирменными наработками, ГОСТами и технологическими картами, – объясняет директор компании KZ Transit Данил Ращупкин. – У нашего искусственного интеллекта высокая точность – почти 99 процентов. Мы активно используем его в производственном процессе. Он создает и проверяет чертежи деталей, которые требуются нашим заказчикам, проводит подбор материала, проверяет оборудование. Благодаря ИИ мы повысили качество наших изделий и сократили время их изготовления более чем в три раза.

Кроме того, карагандинские специа­листы создали интернет-платформу teleport3d.com и разместили на ней свое­го виртуального ассистента, который получил имя Nika. Он помогает пользователям в 3D-моделировании, печати, загрузке моделей, продажах и обучении. Сюда же разработчики «прикрутили» интеллектуальный калькулятор расчетов. Статистика посещаемости показывает, что сервис пользуется популярностью, и не только в Казахстане, но и в дальнем зарубежье. Запросы поступают на английском, немецком, арабском и даже китайском языках.

А еще компания KZ Transit создала центр аддитивных технологий. Его специалисты могут не только изготовить деталь с нуля, но и модернизировать поврежденную – даже при отсутствии чертежей. Для этого используют технологию реверс-инжиниринга: сканируют и загружают трехмерную модель сломанной запчасти, рассчитывают технические характеристики и воссоздают ее из полимера, резины или силикона.

– Мы как скорая помощь для промышленных предприятий, потому что можем быстро воссоздать детали, что позволяет избежать длительного простоя оборудования, – отмечает карагандинский бизнесмен. – Без нас им пришлось бы заказывать запчасти за границей и ждать доставки несколько месяцев. Отмечу, что для изготовления деталей используются специальные композитные материалы, способные выдерживать высокую температуру, большую нагрузку, воздействие химических реагентов и ультрафиолета.

А еще карагандинские инженеры применяют аддитивные технологии, чтобы помогать отечественной медицине. Несколько лет назад они разработали и напечатали на 3D-принтере протез пальцев для музыканта, благодаря которому тот смог вернуться к игре на гитаре. А другой успешно осуществленный проект помог челюстно-лицевому хирургу провести высокоточную операцию и вернуть к нормальной жизни ребенка.

– Используя данные компьютерной и магнитно-резонансной томографии, мы создали из полимера 3D-модель детской челюс­ти, – рассказывает руководитель отдела аддитивных технологий компании Владислав Шулаев. – Были учтены и самые мелкие детали: нервы, сосуды, даже те зубы, которые спрятаны в кости и еще не успели прорезаться. Мы все рассчитали и сделали пометки в тех местах пластиковой челюсти, где хирургу нужно было сделать надрез, чтобы не затронуть опасные участки. В результате операция прошла без осложнений. Признаюсь, для нас это был самый сложный и ответственный заказ.

Если говорить о промышленности Карагандинской области в целом, то специалисты относят ее к сектору экономики «с высокой цифровой зрелостью».

Крупные предприятия уже перешли от базовой автоматизации к интегрированным цифровым экосистемам и начинают активно внедрять решения на базе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и машинного зрения. Вот лишь несколько примеров.

Золотодобывающая компания «АК Алтыналмас» осуществляет более 20 проектов в рамках прог­раммы «Цифровой рудник». Она включает в себя автоматизацию производственных процессов, использование искусственного интеллекта и создание интегрированной информационной среды. В частности, на руднике в Актогайском районе внедрена дис­петчеризация открытых горных работ. Система позволяет отслеживать время работы и простоя сотрудников, оптимально распределять самосвалы по точкам погрузки, а также анализировать показатели работы персонала и спецтехники.

Карагандинский литейно-машиностроительный завод Maker заменил старые универсальные станки на аппараты с числовым программным управлением. Стал использовать промышленных роботов на различных участках, в том числе в комплексе дуговой варки. Это позволило повысить объем производства и улучшить качество продукции.

Фабрика масложировой продукции Eurasian Foods тоже стала цифровым предприятием. Она успешно использует системы технического обслуживания, ремонта оборудования, а также планирования и контроля

производственного процесса на каждом его этапе.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе произойдет дальнейший рост доли ИИ-решений в управлении производством, промышленной безопасностью и энергоэффективностью. С какой скоростью будет происходить этот процесс, неясно, поскольку немало факторов, которые стопорят внедрение цифровых технологий в промышленном секторе. Это необходимость серьезных инвестиций, нехватка высококвалифицированных ИТ-специалистов, кибер-риски и консервативность отдельных производственных процессов. Отечественный бизнес все еще предпочитает сохранять устояв­шиеся технологии и методы работы, страшась внедрения новшеств.