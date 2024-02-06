Аида Балаева назначена министром культуры и информации

Президент, Кадровые назначения
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Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: МКИ РК

"Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В разные годы работала в алматинском областном управлении информации и общественного согласия, директором Департамента внутренней политики города Алматы, начальником Управления внутренней политики г.Астаны, заместителем акима Астаны.

Была завотделом внутренней политики администрации президента (АП), помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП.

Занимала должности министра информации и общественного развития, замруководителя АП.

С 2 сентября 2023 года - министр культуры и информации. 

 

#назначение #президент #Аида Балаева

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