Аида Балаева назначена министром культуры и информации

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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"Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В разные годы работала в алматинском областном управлении информации и общественного согласия, директором Департамента внутренней политики города Алматы, начальником Управления внутренней политики г.Астаны, заместителем акима Астаны.

Была завотделом внутренней политики администрации президента (АП), помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП.

Занимала должности министра информации и общественного развития, замруководителя АП.

С 2 сентября 2023 года - министр культуры и информации.