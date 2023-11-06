Аида Балаева обсудила с послом Турции сотрудничество в области культуры и медиа

Министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Казахстане Мустафой Капуджу
Главной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Турцией, особенно в области культуры и медиа.
Аида Балаева подчеркнула, что связи между странами традиционно имеют давние и глубокие корни, основанные на общей истории, культуре, религии.
«Президент уделяет особое значение укреплению сотрудничества с Турцией и другими тюркоязычными странами. Это подтверждается проведением юбилейного десятого саммита Организации тюркских государств, на котором Касым-Жомарт Токаев отметил важность задачи по утверждению и реализации документа "Перспективы тюркского мира - 2040".
В рамках текущих двусторонних отношений с Турцией налажено сотрудничество в различных сферах, таких как культура, медиа, молодежная политика и межконфессиональное согласие. А инициатива главы государства о проведении Международного года мобилизации волонтеров свидетельствует об особом отношении Казахстана к развитию традиций, культуры волонтерства не только в нашей стране, но и во всем мире», - отметила министр.
Особый интерес у казахстанской стороны вызывает сотрудничество в сфере медиа, обмен опытом и контентом между казахстанскими и турецкими телеканалами.
В этой связи Аида Балаева предложила турецкой стороне рассмотреть возможность создания совместных проектов, в частности, производства документальных фильмов, основной целью которых является продвижение культурных ценностей тюркского мира.
«Мы готовы поддержать все инициативы, направленные на развитие двусторонних отношений с Казахстаном, всесторонний обмен опытом по реализации важных для наших стран проектов. Они необходимы молодежи и, безусловно, окажут положительное влияние на их воспитание», - отметил в свою очередь Мустафа Капуджу, озвучив ряд конкретных предложений по активизации сотрудничества в сфере культуры.