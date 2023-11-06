Аида Балаева обсудила с послом Турции сотрудничество в области культуры и медиа

Главной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Турцией, особенно в области культуры и медиа.

Аида Балаева подчеркнула, что связи между странами традиционно имеют давние и глубокие корни, основанные на общей истории, культуре, религии.

«Президент уделяет особое значение укреплению сотрудничества с Турцией и другими тюркоязычными странами. Это подтверждается проведением юбилейного десятого саммита Организации тюркских государств, на котором Касым-Жомарт Токаев отметил важность задачи по утверждению и реализации документа "Перспективы тюркского мира - 2040".

В рамках текущих двусторонних отношений с Турцией налажено сотрудничество в различных сферах, таких как культура, медиа, молодежная политика и межконфессиональное согласие. А инициатива главы государства о проведении Международного года мобилизации волонтеров свидетельствует об особом отношении Казахстана к развитию традиций, культуры волонтерства не только в нашей стране, но и во всем мире», - отметила министр.