В Казахстане работают 275 музея, и каждый из них играет ключевую роль в сохранении нашего богатейшего культурно-исторического и археологического наследия, передает Kazpravda.kz

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Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем музеев.

"Сегодня во всем мире отмечается Международный день музеев - праздник хранителей истории, культуры и памяти поколений. В Казахстане работают 275 музея, и каждый из них играет ключевую роль в сохранении нашего богатейшего культурно-исторического и археологического наследия. Музеи - это волшебное пространство, где оживает история.

В музейных фондах нашей страны хранятся более 4,5 миллионов экспонатов, среди которых такие уникальные артефакты, как «Алтын адам», «Таксайская принцесса», а также редчайшие инструменты великих мастеров Страдивари и Гварнери. В этом году, благодаря поддержке и заботе главы государства, два казахстанских музея получили статус «Национальный» - Центральный государственный музей и Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева. Это подтверждает их значимость и вклад в развитие культурного наследия страны. Музеи под открытым небом, такие как Отырар, Сауран, некрополь Мангистау, становятся не только местом паломничества, но и центрами научно-просветительской работы, открывая доступ к истории в ее подлинном обличии", - сказала Балаева.

Кроме того, продолжила она, наши музеи – это еще и исследовательские, просветительские, реставрационные центры, которые бережно сохраняя память поколений, обеспечивают тем самым диалог между прошлым и настоящим.

Только за прошлый год музеи Казахстана посетили более 6,6 миллионов человек – и этот интерес с каждым годом продолжает расти, становится все глубже и осознаннее.