Аида Балаева рассказала о строительстве Казахстанского культурного центра в Пекине

Международное сотрудничество, Культура и общество
111
Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанская делегация уже ознакомилась с местом локации

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Сегодня Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров, подписанное 27 ноября 2023 года в Астане. Глава МКИ Аида Балаева рассказала о строительстве Казахстанского культурного центра в Пекине, сообщает Kazpravda.kz

«Этот шаг направлен на укрепление дружеских отношений и развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между двумя странами. В соответствии с соглашением, культурные центры будут созданы в столицах обеих стран – в Астане и Пекине. Эти учреждения будут функционировать как некоммерческие организации, аккредитованные соответствующими государствами и действующие в рамках законодательства принимающей стороны», - пояснили в МКИ.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что создание культурных центров придаст новый импульс культурному взаимодействию между Казахстаном и Китаем.

«В ходе поездки в КНР 25-27 февраля мы ознакомились с местом локации. Казахстанский культурный центр в Пекине, площадью 730 кв. м., будет располагаться в городе Пекин по адресу «АРТ-ЗОНА 798». Первый этаж будет отведен под музейную экспозицию, посвященную историко-культурному наследию казахского народа, а второй этаж – под выставочную площадку, включающую конференц-зал, читальный зал и библиотеку», – сказала министр на пленарном заседании Мажилиса.

Основные направления деятельности Казахстанского культурного центра в Пекине включают:

- Открытие читального зала и коворкинг-зоны, обеспечение доступа к казахстанской национальной электронной библиотеке, СМИ и сайтам учебных заведений;

- Проведение курсов казахского языка;

- Организация стационарных и передвижных выставок по истории Казахстана, внедрение виртуального музея (3D-туры);

- Проведение конференций, семинаров, симпозиумов и выступлений казахстанских художественных коллективов и исполнителей;

- Организация показов казахстанских фильмов.

Кроме того, основной деятельностью казахстанского культурного центра в Пекине является продвижение и популяризация казахстанской культуры, туристического потенциала за рубежом.

Напомним, депутат Жанарбек Ашимжанов пояснил, что данное соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

#культура #строительство #центр #Пекин #Аида Балаева

Популярное

Все
Консолидация и развитие
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Дистанционная работа: быть или не быть?
За некачественные госуслуги наказан сельский аким
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Экотренд становится модным
Государство заинтересовано в рождаемости детей
Из инклюзивного класса – в МГУ? Жезказганская школа получила международную аккредитацию
Договоры на поставку продукции для железнодорожников заключили шымкентские текстильщики
Молочно-товарная ферма снизит дефицит
30 лет назад флаг Казахстана побывал в космосе вместе c космонавтом Талгатом Мусабаевым
Электроэнергия для предпринимателей области Жетысу стала дешевле
«Радужные» пельмени предлагают потребителям шымкентские предпринимательницы
Девять спектаклей из девяти стран покажут в Алматы
Более 3 000 человек одновременно исполнили государственный гимн
Пик паводка в Атырауской области пройден
Число желающих сдать ЕНТ среди выпускников колледжей неуклонно растет
Форум патриотов прошел в Туркестане
Будущее за «зеленой» энергетикой
Специальная антология готовится к 30-летию АНК
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
В Таразе взялись за освещение улиц
Когда наступает старость?
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов

Читайте также

Стартовал прием заявок на третью летнюю резиденцию для худо…
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с …
Саммит ШОС пройдет в Астане в июле
Оцифровать архивы планируют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]