Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Сегодня Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров, подписанное 27 ноября 2023 года в Астане. Глава МКИ Аида Балаева рассказала о строительстве Казахстанского культурного центра в Пекине, сообщает Kazpravda.kz

«Этот шаг направлен на укрепление дружеских отношений и развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между двумя странами. В соответствии с соглашением, культурные центры будут созданы в столицах обеих стран – в Астане и Пекине. Эти учреждения будут функционировать как некоммерческие организации, аккредитованные соответствующими государствами и действующие в рамках законодательства принимающей стороны», - пояснили в МКИ.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что создание культурных центров придаст новый импульс культурному взаимодействию между Казахстаном и Китаем.

«В ходе поездки в КНР 25-27 февраля мы ознакомились с местом локации. Казахстанский культурный центр в Пекине, площадью 730 кв. м., будет располагаться в городе Пекин по адресу «АРТ-ЗОНА 798». Первый этаж будет отведен под музейную экспозицию, посвященную историко-культурному наследию казахского народа, а второй этаж – под выставочную площадку, включающую конференц-зал, читальный зал и библиотеку», – сказала министр на пленарном заседании Мажилиса.

Основные направления деятельности Казахстанского культурного центра в Пекине включают:

- Открытие читального зала и коворкинг-зоны, обеспечение доступа к казахстанской национальной электронной библиотеке, СМИ и сайтам учебных заведений;

- Проведение курсов казахского языка;

- Организация стационарных и передвижных выставок по истории Казахстана, внедрение виртуального музея (3D-туры);

- Проведение конференций, семинаров, симпозиумов и выступлений казахстанских художественных коллективов и исполнителей;

- Организация показов казахстанских фильмов.

Кроме того, основной деятельностью казахстанского культурного центра в Пекине является продвижение и популяризация казахстанской культуры, туристического потенциала за рубежом.

Напомним, депутат Жанарбек Ашимжанов пояснил, что данное соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.