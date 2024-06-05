В Казахстане и Китае создадут культурные центры двух стран

Международное сотрудничество, Мажилис, Культура
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как пояснил в своем содокладе депутат Жанарбек Ашимжанов, соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

Данное соглашение направлено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

«Согласно соглашению, культурные центры двух государств являются некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством государства пребывания. При осуществлении своей деятельности, одна из сторон обеспечивает свободное посещение культурных центров и участие в мероприятиях, проводимых внутри и за пределами помещений культурных центров», - пояснил депутат. 

Он также подчеркнул, что создание таких центров придаст импульс укреплению культурного взаимодействия.

#мажилис #казахстан #культура #Китай

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