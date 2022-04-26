Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум

Air Astana начинает летать из Алматы в Лондон и Бодрум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"С 12 мая международный рейс Air Astana в Лондон будет выполняться из Алматы с остановкой в аэропорту города Актау с частотой 2 раза в неделю по четвергам и субботам. Полеты будут совершаться на авиалайнере A321 LR. Пассажиры из Нур-Султана могут воспользоваться внутренним перелетом Нур-Султан – Актау с удобной стыковкой к рейсу Актау - Лондон", – говорится в сообщении.

Сообщается, что рейс КС 901 вылетает из Алматы в 10:45 и прибывает в Актау в 13:05. Вылет из Актау в Лондон - в 14:05, прибытие в Лондон - в 16:50. Обратный вылет - в 18:05 и прибытие в Актау - в 04:10, вылет из Актау - в 05:10 и прибытие в Алматы - в 09:00. Везде время местное.

Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учетом сборов составляет 292 844 тенге, в бизнес-классе - 1 181 703 тенге.

ПЦР-тесты и вакцинация для въезда в Великобританию не требуются. До 31 мая доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Лондона в Казахстан.

Кроме того, с 27 мая авиакомпания запускает регулярный рейс Алматы - Бодрум по вторникам и четвергам на воздушном судне Airbus A321. С 27 мая по 7 июня доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Бодрума в Алматы.

Рейс КС 659 вылетает из Алматы в 08:30 и прибывает в Бодрум в 11:50. Обратный рейс КС 660 вылетает из Бодрума в 13:45 и прибывает в Алматы в 22:05. Везде время местное.

Невакцинированным пассажирам старше 12 лет необходимо иметь с собой справку ПЦР-теста на коронавирус, полученную не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Также принимается экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.

Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учетом сборов составляет 230 743 тенге, в бизнес-классе - 623 675 тенге.