Фото: reallondon.ru
Общество
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
Елисеева Екатерина
корреспондент

Air Astana начинает летать из Алматы в Лондон и Бодрум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. 

"С 12 мая международный рейс Air Astana в Лондон будет выполняться из Алматы с остановкой в аэропорту города Актау с частотой 2 раза в неделю по четвергам и субботам. Полеты будут совершаться на авиалайнере A321 LR. Пассажиры из Нур-Султана могут воспользоваться внутренним перелетом Нур-Султан – Актау с удобной стыковкой к рейсу Актау - Лондон", – говорится в сообщении. 

Сообщается, что рейс КС 901 вылетает из Алматы в 10:45 и прибывает в Актау в 13:05. Вылет из Актау в Лондон - в 14:05, прибытие в Лондон - в 16:50. Обратный вылет - в 18:05 и прибытие в Актау - в 04:10, вылет из Актау - в 05:10 и прибытие в Алматы - в 09:00. Везде время местное.

Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учетом сборов составляет 292 844 тенге, в бизнес-классе - 1 181 703 тенге.

ПЦР-тесты и вакцинация для въезда в Великобританию не требуются. До 31 мая доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Лондона в Казахстан.

Кроме того, с 27 мая авиакомпания запускает регулярный рейс Алматы - Бодрум по вторникам и четвергам на воздушном судне Airbus A321. С 27 мая по 7 июня доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Бодрума в Алматы.

Рейс КС 659 вылетает из Алматы в 08:30 и прибывает в Бодрум в 11:50. Обратный  рейс КС 660 вылетает из Бодрума в 13:45 и прибывает в Алматы в 22:05. Везде время местное.

Невакцинированным пассажирам старше 12 лет необходимо иметь с собой справку ПЦР-теста на коронавирус, полученную не  ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Также принимается экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.

Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе с учетом сборов составляет 230 743 тенге, в бизнес-классе - 623 675 тенге.

Популярное

Все
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
​​​​​​​Нужен диалог
Саботаж республиканского масштаба?
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
Обзор главных событий европейского футбола
О биологической безопасности
...Но ветер раздул пламя
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Чтоб не пусто было
Штрафы не возместят ущерб
Ориентированы на пациента
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Общество
Бывшего финдиректора Kcell Solutions осудили на семь лет
Чрезвычайные ситуации , Общество
Компенсацию за погибший во время ливневых дождей скот выпла…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Продавал автомобиль и оказался в списке мошенников житель К…
Общество
Задержка ремонта автодорог в ЗКО: уволен директор филиала К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]