Air Astana выплатила компенсацию матери Зере

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Air Astana полностью исполнил решение суда, не доводя до принудительного исполнения, сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации правозащитника, мама ребенка получила соответствующее возмещение по решению суда в полном объеме, включая судебные расходы.

«К этому мы шли с прошлого года. Немало нервов и сил было потрачено, но главное есть положительный результат. Многие задавались вопросом, мол, надо было взять 4 миллиона и не судиться. Действительно, у нас была такая возможность. Мама Зере приняла другое решение и при чем не зря», – высказался он.

Адвокат убежден, что данное резонансное дело стало одним из поводов внесения поправок в действующее законодательство перевозок пассажиров, в том числе и в правила внутри авиакомпании FlyArystan.

«Для граждан, в первую очередь, есть прецедент, то есть решение, на которое они могут в будущем ориентироваться в случае возникновения повторных ситуаций с нарушением прав несовершеннолетних детей. И это определенно здорово. На глазах меняем судебную практику в лучшую сторону», – отметил юрист.

Он также сообщил, что Air Astana понесла убытки на общую сумму 8 692 000 тенге, куда входит административный штраф и компенсация морального вреда.

«Может быть для такой авиакомпании эта сумма небольшая, но думаю все же неприятная. В свою очередь, я надеюсь, что подобных ситуаций с оставлением детей происходить не будут. И те меры, которые желает принять президент FlyArystan в обеспечении прав детей пассажиров, действительно окажутся эффективными», – заключил он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года Air Astana не будет нести имущественную ответственность за FlyArystan.

Ранее Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере – девочки, оставленной в аэропорту по вине перевозчика.

Перед Новым годом вокруг Air Astana разгорелся новый скандал.