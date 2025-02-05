Академия наук Казахстана будет участвовать в популяризации Национального календаря

Ежедневник вобрал в себя большой объём знаний истории, традиций и сведений об исторических личностях Казахстана

Фото: акимат Карагандинской области

На семинаре QazScience в Казахском женском педагогическом университете студентам рассказали о Национальном календаре, направленном на сохранение и популяризацию духовных ценностей, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата Карагандинской области, презентация – проект Центра сохранения и популяризации духовных ценностей при республиканском Qazaq club и Национальной академии наук при Президенте РК.

На сегодня календарь систематизирует и популяризирует 26 духовных ценностей, 40 исторических личностей, 19 исторических дат, 20 этнографических и 10 военно-патриотических дней, 6 обрядов, 3 народных праздника.

«Национальный календарь вобрал в себя большой объём знаний истории, традиций и сведений об исторических личностях Казахстана. Его можно активно использовать в воспитательном процессе. Этот проект интересен научному сообществу, и мы поддержим его», – подчеркнул директор Междисциплинарного центра науки при Национальной Академии наук Қуантар Алиханов.

Как отметил автор календаря Нуржан Суршаулы, в планах - подобную презентацию делать ежегодно.