Академия правосудия: итоги десятилетия

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– Дмитрий Михайлович, в 2026 году Академия правосудия при Высшем судебном совете отмечает десятилетие. Как вы оцениваете пройденный путь?

– За десять лет Академия правосудия прошла серьезный путь развития – от специализированного учебного заведения до ключевого института судебной системы страны. Сегодня это уже не просто образовательная организация, а полноценный научно-образовательный центр, который обеспечивает комплексное развитие судебных кадров.

Важно подчеркнуть, что академия выполняет стратегическую задачу – участие в формировании профессио­нального корпуса судей, от качества подготовки которого напрямую зависит эффективность судебной системы. В конечном счете это влияет на доверие граждан к правосудию, устойчивость правопорядка и авторитет судебной власти.

Существенные изменения произошли после передачи академии в ведение Высшего судебного совета. Этот этап стал точкой ее институцио­нального обновления. Были усилены образовательное направление, научная деятельность и международное сотрудничество.

Важным шагом стало утверждение Концепции развития Академии правосудия на 2025–2027 годы. Документ определяет основные приоритеты модернизации: совершенствование программ послевузовского и дополнительного образования, развитие научной составляющей, внедрение новых подходов в кадровой политике, укрепление материально-технической базы, а также повышение узнаваемос­ти и укрепление положительного имид­жа академии.

– Что изменилось в системе подготовки судей?

– Подготовка будущих судей в академии осуществляется через образовательные программы магистратуры. В текущем учебном году с учетом запросов судебной практики утверждены новые учебные планы магистратуры. Обучение ориентировано прежде всего на практическую подготовку: особое внимание уделяется судебной аргументации, анализу судебной практики, правовой этике и навыкам профессио­нальной коммуникации.

Значительное место занимает работа с реальными кейсами и учебными ситуациями, максимально приближенными к судебной практике. Такой подход позволяет формировать у обу­чающихся навыки принятия решений в сложных правовых условиях.

С целью формирования собственного профессорско-преподавательского резерва в 2025 году в академии впервые осуществлен прием в научно-педагогическую магистратуру. В целом реализация новых подходов к магистерскому образованию направлена на повышение конкурентоспособности диплома академии как в профессиональной, так и в образовательной среде.

Важным достижением 2025 года стало получение государственной лицензии на обучение по программе докторантуры. Это создает условия для формирования собственной научной школы в сфере правосудия, а также открывает дополнительные возможности для профессионального и научного роста судей и работников судебной системы.

– Насколько эффективно обучение с точки зрения результатов?

– Одним из наиболее показательных индикаторов является уровень сдачи квалификационного экзамена. В 2025 году его успешно прошли 96 процентов выпускников академии. Это высокий результат, подтверждающий качество подготовки.

Кроме того, мы наблюдаем позитивную динамику в профессиональном составе обучающихся. В образовательных программах участвуют не только представители судебной системы, но и прокуроры, адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие юристы, а также сотрудники госорганов. Это расширяет профессиональный кругозор будущих судей и повышает эффективность обучения.

– Как сегодня развивается система дополнительного образования действующих судей?

– В целях повышения квалификации судей впервые внедрены индивидуализированные программы обучения. Это важное нововведение: теперь обучение строится исходя из конкретных профессиональных потребностей судьи, а не только по универсальной модели. Такой подход повышает эффективность подготовки и напрямую влияет на качество судебных актов.

Проведены специализированные курсы, посвященные вопросам судопроизводства с участием присяжных, применению налогового законодательства, а также защите чести, достоинства и деловой репутации в гражданском судопроизводстве. Реализация таких подходов позволяет точечно восполнять профессиональные запросы судей, обеспечивая качественно новый уровень организации образовательных программ.

– Одним из нововведений стал референдиат. Каково его значение?

– Референдиат становится важным элементом системы подготовки будущих судей. Это интенсивная программа, направленная на формирование кадрового резерва судебной системы.

В 2025 году были проведены несколько потоков обучения по гражданскому, уголовному и административному праву. В них приняли участие представители различных юридических профессий: адвокаты, нотариусы, сотрудники правоохранительных и других государственных органов. Такой подход позволяет расширить круг кандидатов в судьи и повысить качество отбора. Мы видим, что интерес к профессии судьи растет, и это позитивная тенденция для всей судебной системы.

– Какие изменения происходят в научной деятельности академии?

– Это одно из ключевых направлений последних лет. В 2025 году академия получила статус субъекта научной деятельности, что было подтверждено свидетельством об аккредитации, выданным Комитетом науки Минис­терства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Получение аккредитации стало признанием научного потенциала Академии правосудия. Оно открывает доступ к грантовым исследованиям, способствует развитию научной деятельности и расширяет возможности международного сотрудничества.

Существенным достижением стало и включение научного журнала «Вестник Академии правосудия» в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования. Это подтверждает соответствие журнала установленным требованиям и подчеркивает его значение как авторитетной площадки для публикации научных исследований в области права и судебной практики.

Весной 2025 года начал работу обновленный сайт «Вестника Академии правосудия». Журнал переведен на платформу Open Journal Systems (OJS), всем публикациям присваивается международный идентификатор DOI, что обеспечивает прозрачность редакционных процессов, повышает цитируе­мость и расширяет международную доступность научных публикаций.

– Как развивается международное сотрудничество?

– Это одно из приоритетных направлений деятельности академии. За последний год подписаны меморандумы о сотрудничестве с ведущими образовательными и научными учреж­дениями Азербайджана, Германии, Кыргызстана, России, Узбекистана и других стран.

Особое значение имеет участие в Тюркской сети судебно-правовой подготовки. Это важная площадка для обмена опытом, реализации совместных проектов, проведения форумов и организации стажировок. Так, 10–11 декабря 2025 года впервые на базе академии проведен масштабный двухдневный международный форум Тюркской сети на тему «Защита прав человека и эффективное правосудие: баланс национальных традиций и международных стандартов», приуроченный к 10-летию Высшего судебного совета. В форуме приняли участие представители профильных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для судебной и правоохранительной систем.

28 апреля текущего года состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 10-летию Академии правосудия. В ее работе приняли участие зарубежные эксперты из Азербайджана, Великобритании, Германии, Кыргызстана, Польши, Узбекистана, России и Турции, представители государственных органов и судебного корпуса, научного и юридического сообщества. Конференция стала значимой площадкой для обсуждения современных подходов к подготовке и повышению квалификации судей.

В декабре 2025 и апреле 2026 года были организованы очные стажировки магистрантов в Баку на базе Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджанской Республики. Такие стажировки направлены на практи­ческую реализацию достигнутых договоренностей, развитие сравнительно-правового мышления у обучающихся и формирование устойчивых практических компетенций, необходимых для дальнейшей работы в судебной системе.

– Насколько мы знаем, продолжается системное укрепление материально-технической базы...

– Да, впервые создан криминалис­тический полигон для практической подготовки обучающихся. Он предназначен как для учебного процесса, так и для проведения научных исследований магистрантами и докторантами с использованием современных технико-криминалистических средств. Обучающиеся получают возможность участвовать в моделировании процессов сбора, исследования и оценки доказательств, что существенно усиливает практическую составляющую подготовки.

Кроме того, внедрена учебная информационная система, позволяющая комплексно автоматизировать управление образовательным процессом, повысить прозрачность обучения и обеспечить постоянный доступ к учебным сервисам и аналитическим данным.

– Какая работа проводится по повышению узнаваемости академии в образовательной среде?

– С 2025 года активизирована работа по информационному сопровождению деятельности Академии правосудия. На официальном интернет-ресурсе и в социальных сетях регулярно размещаются актуальные материалы по вопросам судебного образования, изменениям в образовательных программах, а также сведения о научных и культурных мероприятиях.

Важным шагом стало первое представление результатов деятельности академии на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан. Это способствовало повышению открытости и прозрачности работы академии, а также укреплению общественного доверия.

В течение года опубликованы десятки статей и интервью, организованы прямые эфиры и телевизионные репортажи с участием членов Высшего судебного совета, преподавателей и обучающихся академии. Такая коммуникационная работа способствует повышению доверия к системе подготовки судей и формирует устойчивый положительный образ академии как современного центра судебного образования и экспертных знаний.

Десятилетие Академии правосудия – это не просто юбилейная дата, а показатель последовательной институциональной трансформации. Мы видим, что под стратегическим руководством Высшего судебного совета Академия правосудия уверенно развивается как полноценный центр подготовки судейских кадров, научных исследований и профессионального развития.

Главный результат этой работы – вклад в повышение качества правосудия. Мы формируем профессиональный, независимый и компетентный судейский корпус, способный отвечать современным вызовам государства и общества. Уверен, что впереди у академии новый этап развития, связанный с дальнейшей цифровизацией, расширением международного сотрудничества и укреплением научного потенциала.