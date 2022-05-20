Акчулаков объяснил преимущества импорта газа из России

Природный газ дешевле импортировать из России, чем тянуть газопровод с запада на север. Об этом на встрече с населением заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Для того чтобы обеспечивать себя природным газом, нужно найти устойчивые объемы дополнительного природного газа. Если такой газ найдется, построить новый газопровод, потому что текущий газопровод «Сарыарка» не выдержит. Легче закупать российский газ и параллельно развиваться. Потому что расстояние от ЗКО до Петропавловска больше двух тысяч километров. А из России туда – 500-600. Разница огромная в цене», – сообщил Болат Акчулаков.

При этом он напомнил, что Казахстан планирует продлить запрет по вывозу нефтепродуктов с территории страны автомобильным транспортом еще на ближайшие 6 месяцев.

«Наверное, в следующем году мы отойдем от этого, не будем ничего ограничивать. Но нам нужно построить правильные рыночные отношения, чтобы отдельные участники рынка не злоупотребляли этим. Мы хотим продолжить создание резерва нефтепродуктов на случай непредвиденных аварийных ситуаций на заводах либо значительного роста потребления. Такие резервы в Казахстане уже созданы, но мы предлагаем создать дополнительные резервы на базах хранения «КазМунайГаза» и КТЖ еще на 200 тысяч тонн. Сегодня у нас запасов по каждому виду топлива хватает почти на месяц на случай непредвиденных ситуаций», – резюмировал Болат Акчулаков.