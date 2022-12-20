Акчулаков просит расширить штат органа по государственному энергетическому контролю

Энергетика
Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Правительства предложил увеличить штатную численность Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: t.me/Minenergokz

Болат Акчулаков констатировал, что в настоящее время средний износ электрических сетей в Казахстане составляет порядка 66%, при этом в Восточно-Казахстанской области – 81%. Из-за этого, по его словам, в 2022 году в сравнении с 2021-ым число технологических нарушений выросло на 183 и производственного травматизма – на 7.

Для решения проблемы Министерство энергетики предлагает усилить энергетический контроль в части:

- выведения за рамки Предпринимательского кодекса с проведением энергетического контроля электрических станций, тепловых и электрических сетей;

- осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;

- проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более 4-х раз;

- передачи от акиматов контроля за магистральными тепловыми сетями в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля;

- принудительного исполнения предписаний в судебном порядке;

- контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений;

- проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;

- увеличения штрафов в КоАП и наложение их на первых руководителей предприятий.

Сейчас, пояснил министр, по Предпринимательскому кодексу проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов. Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относятся к НПА. Хотя данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

«Также необходимо отметить то, что усиление государственного энергетического контроля не даст должного эффекта без увеличения штатной численности органа по государственному энергетическому контролю. В 20-ти территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля работают по 3 сотрудника – государственных технических инспекторов. Существующего состава государственных инспекторов недостаточно для полноценного и качественного контроля за эксплуатацией и безопасностью работы объектов Республики Казахстан. На основании вышеизложенного с учетом значительного объема работы для недопущения потери государством контроля в области атомной энергии и электроэнергии предлагается увеличить штатную численность персонала территориальных департаментов комитета», – резюмировал глава Минэнерго.

Популярное

Все
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Мирные митинги, переросшие в открытое противостояние народа и власти в декабре 1986 года, стали переломными не только в истории КазССР, но и в самосознании граждан страны
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
В стране принята новая информационная доктрина – серьезный документ, призванный защитить казахстанцев от новых же видов угроз. А их становится все больше...
Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили
Алдар Косе и все-все-все...
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Все превращается в дым
А что дальше?..
Мир глазами детей
Мелодии жемчужины Востока
Объекты культуры на первом плане
И «золото», и невеста!
Строго по регламенту
Вальс добрых сердец
Бюро Сената
К Справедливому Казахстану
Бюро Мажилиса
Фантастический финал!
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Президент принял акимов Астаны и Карагандинской области
Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Каких специалистов не хватает Казахстану
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Энергетика
Запасы угля на ряде ТЭЦ Казахстана оказались ниже нормативов
Правительство , Энергетика
Ситуация оказалось хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Энергетика
Сколько зарабатывают работники ТЭЦ, рассказали в Минэнерго
Правительство , Энергетика
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения старту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]