Акчулаков просит расширить штат органа по государственному энергетическому контролю

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Правительства предложил увеличить штатную численность Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Болат Акчулаков констатировал, что в настоящее время средний износ электрических сетей в Казахстане составляет порядка 66%, при этом в Восточно-Казахстанской области – 81%. Из-за этого, по его словам, в 2022 году в сравнении с 2021-ым число технологических нарушений выросло на 183 и производственного травматизма – на 7.

Для решения проблемы Министерство энергетики предлагает усилить энергетический контроль в части:

- выведения за рамки Предпринимательского кодекса с проведением энергетического контроля электрических станций, тепловых и электрических сетей;

- осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;

- проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более 4-х раз;

- передачи от акиматов контроля за магистральными тепловыми сетями в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля;

- принудительного исполнения предписаний в судебном порядке;

- контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений;

- проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;

- увеличения штрафов в КоАП и наложение их на первых руководителей предприятий.

Сейчас, пояснил министр, по Предпринимательскому кодексу проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов. Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относятся к НПА. Хотя данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

«Также необходимо отметить то, что усиление государственного энергетического контроля не даст должного эффекта без увеличения штатной численности органа по государственному энергетическому контролю. В 20-ти территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля работают по 3 сотрудника – государственных технических инспекторов. Существующего состава государственных инспекторов недостаточно для полноценного и качественного контроля за эксплуатацией и безопасностью работы объектов Республики Казахстан. На основании вышеизложенного с учетом значительного объема работы для недопущения потери государством контроля в области атомной энергии и электроэнергии предлагается увеличить штатную численность персонала территориальных департаментов комитета», – резюмировал глава Минэнерго.