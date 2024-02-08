Аким Алматы прибыл на место схода оплывины

По его поручению создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины

На месте глава города осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание, передает Kazpravda.kz..

Напомним, 8 февраля в микрорайоне «Тау-Самал» Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина.

– Главный приоритет – это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме, - сказал Ерболат Досаев.

Со слов соседей, в доме проживала семья из 4 человек.

По поручению акима создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины.

По состоянию на 08:00 поисково-спасательные работы продолжаются. На месте находятся бригады скорой медицинской помощи.

Информация будет дополняться, добавили в пресс-службе.