Аким Астаны проголосовал на референдуме по АЭС

Женис Касымбек принял участие в плебисците по строительству АЭС в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

«С утра проголосовал на своем избирательном участке №211. Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках!» - написал аким столицы», - написал Касымбек на своей странице в инстаграме.

В городе у нас открыто 460 избирательных участков.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.