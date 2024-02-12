Аким области Улытау доложил президенту о развитии региона

Глава государства принял акима области Улытау Берика Абдыгалиулы. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: пресс-служба президента РК

По данным акима, объем инвестиций в основной капитал вырос на 14%, составив 210,1 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составила 90%. В прошлом году в регионе было реализовано 3 крупных проекта на сумму 10 млрд тенге.

По словам Берика Абдыгалиулы, в 2024 году ожидается запуск не менее 16 проектов, 8 из которых – в сферах промышленности и геологии, 3 – в туризме и торговле, 5 – в агропромышленном комплексе. В результате будет создано 700 новых рабочих мест.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о том, что в текущем году в аграрной отрасли намечены строительство птицефабрики, мясоперерабатывающего комплекса и запуск фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей на площади 3000 га.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2024-2025 годах планируется построить 6 школ на 3600 ученических мест, одна из которых будет введена в эксплуатацию в текущем году в Жезказгане.

Аким также отчитался о строительстве 10 спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в этом году: многофункциональный спортивный комплекс с бассейном на 320 мест и академия детско-юношеского спорта СК «Намыс» корпорации «Казахмыс» в Жезказгане, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Жезды и Жанаарке, крытый бассейн в Каражале, а также 5 игровых комплексов ангарного типа.

На встрече также были озвучены вопросы отопительного сезона и теплоснабжения в области. В связи с дальнейшим развитием инфраструктуры в 2029 году в городах Жезказгане и Сатпаеве планируется строительство второй ТЭЦ, которая должна решить проблему теплового дефицита.

Отдельно главе государства сообщили о начале строительно-монтажных работ на дорогах Жезказган – Кызылорда и Жезказган – Аркалык, а также о реконструкции Уйтас-Айдосского водовода.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния жителей.