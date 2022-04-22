Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи

Аким города Сарани Ержан Темирханов рассказал, как он приобрел велосипед за 7,5 тысячи долларов, будучи последние 10 лет госслужащим, сообщает Kazpravda.kz.

В аккаунте в Instagram Темирханов ответил на многочисленные запросы, которые возникли после публикации журналиста Михаила Козачкова. Последний в своем Telegram-канале опубликовал фотографию велосипеда стоимостью 7,5 тысячи долларов главы Сарани, который «последние 10 лет работает исключительно на госслужбе».

«На госслужбу я пришёл осознанно после работы в бизнесе, накопив определённый капитал, который, кстати, задекларировал. Триатлоном увлекаюсь давно, все знают. Здесь только триатлонисты, конечно, меня поймут, что нам-то и машины не надо, дай профессиональный велосипед. Четыре года назад напрямую из Америки заказал байк Ventum, он тогда немного дешевле был. Агрегатом горжусь. Мечтаю, чтобы больше людей увлекались спортом», – пояснил аким.