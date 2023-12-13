Аким СКО доложил Токаеву о развитии региона

Касым-Жомарт Токаев принял акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова и заслушал его отчет о социально-экономическом развитии региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Главе государства было доложено, что несмотря на трудности, североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна.

Также Токаев был проинформирован, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов.

Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в 25 сел будет подана вода через строительство новых объектов, 149 сел – путём установки комплексных блок-модулей и 46 сел – за счёт проектов групповых водопроводов.

Президенту также была представлена информация, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках Нацпроекта «Комфортная школа». Идет строительство коррекционной школы.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.

Наряду с этим аким области доложил о том, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.

По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.