Акимат Алматы препятствовал развитию крупного инвестпроекта

Инвестор не мог получить согласование по прокладке инженерных сетей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

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Установлено, что логистический центр ТОО «Damiani» является уникальной площадкой на рынке девелопмента складской недвижимости города Алматы. Стоимость проекта составляет 7 млрд тенге, обеспечено работой 70 человек.

По информации прокуратуры, инвестор не мог получить согласование по прокладке инженерных сетей вдоль тротуара, где им были запланированы работы по бурению газопровода для обеспечения объектов теплом.

"Для решения этого кейса инвестор неоднократно обращался в акимат района, но безрезультативно. После организованного прокуратурой выезда районного прокурора, заместителя акима района, руководителей управлений городского планирования и урбанистики, а также градостроительного контроля г.Алматы проблемный вопрос был решен", – рассказали в ведомтсве.

Там же отметили, что сопровождение инвестиционных проектов находится на особом контроле госоргана.

Ранее прокуратура Сарканского района области Жетысу выявила факты строительства многоквартирных домов из некачественных материалов.