Многоквартирные дома строили из некачественных материалов в области Жетысу

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Виновных привлекли к ответственности

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Сарканского района области Жетысу привлекла к административной ответственности 9 человек за нарушения в сфере архитектурно-строительного законодательства, передает Kazpravda.kz.

По информации надзорного органа, строительство двух 60-квартирных домов  в городе Саркан (сумма договора составляет 1 млрд 730 млн тенге) велось с использованием некачественных и несертифицированных строительных материалов, а также без направления уведомления в ГАСК о начале строительных работ.

"Выявление и устранение нарушений на раннем этапе строительства позволили предотвратить необратимые последствия, которые серьезно могли бы угрожать безопасности граждан в будущем", - отметили в прокуратуре.

Аналогичные нарушения выявлены при реконструкции стадиона в городе Саркан и капитального ремонта дома культуры в селе Алмалы.

"По акту надзора прокуратуры нарушения устранены. Виновные привлечены к ответственности", - добавили в пресс-службе.

#строительство #прокуратура #нарушение #материалы #дома #качество

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