Многоквартирные дома строили из некачественных материалов в области Жетысу

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Прокуратура Сарканского района области Жетысу привлекла к административной ответственности 9 человек за нарушения в сфере архитектурно-строительного законодательства, передает Kazpravda.kz.

По информации надзорного органа, строительство двух 60-квартирных домов в городе Саркан (сумма договора составляет 1 млрд 730 млн тенге) велось с использованием некачественных и несертифицированных строительных материалов, а также без направления уведомления в ГАСК о начале строительных работ.

"Выявление и устранение нарушений на раннем этапе строительства позволили предотвратить необратимые последствия, которые серьезно могли бы угрожать безопасности граждан в будущем", - отметили в прокуратуре.

Аналогичные нарушения выявлены при реконструкции стадиона в городе Саркан и капитального ремонта дома культуры в селе Алмалы.