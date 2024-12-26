Акимат незаконно лишил выпускника детдома участка земли

Прокуроры ВКО помогли выпускнику детского дома вернуть право на жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

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Так, в результате мониторинга соцсетей прокуратура Шемонаихинского района выявила факт нарушения прав выпускника детского дома.

Как выяснилось, в период нахождения его в детском доме, районным акиматом домовладение и земельный участок, расположенный в Шемонаихе, был неправомерно передан третьим лицам.