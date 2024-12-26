Акимат незаконно лишил выпускника детдома участка земли

Прокуроры ВКО помогли выпускнику детского дома вернуть право на жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Так, в результате мониторинга соцсетей прокуратура Шемонаихинского района выявила факт нарушения прав выпускника детского дома.
Как выяснилось, в период нахождения его в детском доме, районным акиматом домовладение и земельный участок, расположенный в Шемонаихе, был неправомерно передан третьим лицам.
«Сотрудниками районной прокуратуры воспитаннику была оказана правовая помощь в подготовке и подаче искового заявления в суд. В мае 2024 года решением Специализированного межрайонного суда по административным спорам ВКО иск удовлетворен, правоустанавливающие документы на оспариваемый объект признаны недействительными», – рассказали в надзорном органе.