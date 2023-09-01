Акимы районов и городов областного значения будут избираться – президент

Казахстанцы смогут выбрать акимов районов и городов областного значения. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Предстоит пересмотреть механизм мониторинга и контроля исполнения поручений. Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную «скамейку запасных. Этот шаг очень важен в условиях острого кадрового дефицита. Желающих получить высокую должность у нас более чем достаточно, но их квалификация не соответствует требованиям», – заявил Токаев.

По его мнению, следует предметно заняться кадровым вопросом, надо готовить качественных специалистов. Для этого, как отметил президент, нужно задействовать и кадровый потенциал политических партий.

«Вместе с тем важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения», – заключил Касым-Жомарт Токаев.