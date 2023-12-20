Акмолинская область в 2023 году. Достигнутые результаты и среднесрочные перспективы

Материал о результатах развития Акмолинской области в 2023 году продолжает серию статей, объединённых единым проектом, запущенным Службой центральных коммуникаций совместно с регионами страны по итогам уходящего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ortcom.kz .

Фото: ortcom.kz

Как отмечается, поводов для гордости за свою область у жителей региона достаточно: Акмолинская область традиционно в тройке зерносеющих, составляющих золотой фонд по выращиванию зерновых.

Продовольственная безопасность страны и продовольственный пояс столицы

Акмолинская область - один из ведущих сельскохозяйственных регионов страны, производящий четверть высококачественной продовольственной пшеницы. 2023 год по погодным условиям для аграриев нельзя назвать успешным, но тем не менее акмолинцы собрали более 3 миллионов тонн зерна.

В животноводстве увеличилось производство мяса до 168 тысяч тонн, произведено 352 тысячи тонн молока, свыше 608 миллионов штук куриных яиц. С начала года создано 46 мясных и 5 товарно-молочных ферм. Это позволило региону быть одним из лидеров по производству мяса птицы по всей стране.

В целом объем валовой продукции сельского хозяйства составил 664 миллиарда тенге.

Область работает над выполнением поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию продовольственного пояса вокруг столицы. В Акмолинской области функционируют 73 перерабатывающих предприятия. Производство продуктов питания выросло на 8%. Порядка 130 предприятий поставляют экологически чистую продукцию в 44 крупных торговых центра Астаны. Это около 38 тысяч тонн молочной продукции, 25 тысяч тонн мясной продукции, 210 миллионов яиц.

Промышленный потенциал и развитие ВИЭ

Если же говорить о производственном потенциале Акмолинской области, то за 10 месяцев 2023 года объем производства промышленной продукции составил 1 417 миллиардов тенге.

Количество действующих субъектов МСБ - 58,6 тысячи единиц, что на 10,3% выше показателя 2022 года.

Объем инвестиций в основной капитал увеличен на 7% и составил более 530 миллиардов тенге.

Как отмечают эксперты, динамике роста способствует успешная реализация частных инвестиционных проектов.

Большая часть вложенных инвестиций направлена в сферу возобновляемых источников энергии, что говорит о том, что область находится в тренде и идет в ногу со временем, понимая важность перехода к «зеленой экономике».

Стоит подчеркнуть, что именно Акмолинская область является первым в стране плацдармом по использованию «зеленой» инфраструктуры. Около трех лет назад в Ерейментауском районе был запущен первый в Казахстане проект ветровой электростанции.

А на сегодня 8 из 13 проектов по возобновляемым источникам энергии реализованы в Аршалынском, Ерейментауском, Целиноградском районах и Кокшетау. Установленная мощность введенных энергообъектов составляет порядка 280 МВт, объем привлеченных частных инвестиций составил порядка 140 миллиардов тенге.

Эти проекты для региона можно назвать прорывными. И не только в части инновационной составляющей, но и по экономическим аспектам – инвестиции, создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда.

Так, в Аршалынском районе завершены два этапа строительства самой крупной ветровой электростанции области мощностью 150 МВт Борэй Энерго. В Зерендинском и Ерейментауском районах введены в эксплуатацию 3 ветровые электростанции общей мощностью свыше 30 МВт.

В сфере промышленности завершена реализация таких крупных проектов, как третья очередь птицефабрики в Буландынском районе. В городе Степногорске завершено строительство модульной обогатительной фабрики мощностью переработки 350 тысяч тонн руды. В городе Кокшетау завершен проект по расширению выпуска сельскохозяйственной техники общей стоимостью 2,6 миллиарда тенге.

Кроме того, до конца года из наиболее крупных проектов будут введены в эксплуатацию завод по переработке мяса птицы в городе Косшы, а также гостиничный лечебно-оздоровительный комплекс в Аккольском районе.

Взгляд на перспективу

На стадии реализации и проработки два крупных агропромышленных комплекса в Зерендинском районе и Кокшетау. В этом году уже начато строительство комбикормового завода мощностью 18 тонн в час, фабрики по выпуску концентрата технических алмазов. Кроме того, будет налажен выпуск электролитического марганца и производства металлоконструкций в городе Степногорске.

Ведется работа и по привлечению новых инвесторов. Так, прорабатывается вопрос реализации проекта по строительству канализационных очистных сооружений в городе Кокшетау мощностью 50 тысяч кубических метров воды в сутки, а также строительства ТЭЦ.

Дороги, инфраструктура, ЖКХ

Регион уверенно реализует проекты развития транспортно-логистической сферы. Так, в этом году построено и отремонтировано порядка одной тысячи километров дорог, улучшено состояние дорог областного, районного значения и улично-дорожной сети более 100 населенных пунктов.

Введено в эксплуатацию 546 тысяч квадратных метров жилья, или 101,1% к уровню 2022 года. Это позволило обеспечить жильем более 5 тысяч семей акмолинцев. В том числе сдано 3 социальных жилых дома для 130 семей: 40-квартирный арендный дом в Кокшетау, 45-квартирный дом в Щучинске и 45-квартирный дом в Степногорске. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 многоквартирных жилых домов для 290 семей общей площадью 19,0 тысяч квадратных метров. В целом по области за счет бюджетных средств ведется строительство 52 многоквартирных жилых домов, в том числе 37 домов для вкладчиков Отбасы банка и 15 – арендных домов для социально уязвимых групп населения.

Доступ в городах к центральному водоснабжению составляет 95,3%, теплоснабжению – 68,6%. 93% сельских жителей пользуются благами центрального водоснабжения. В 2023 году на развитие систем водоснабжения выделено более 21 миллиарда тенге.

Образование и здравоохранение

На социальную сферу в 2023 году предусмотрено 325,5 миллиарда тенге. В сфере образования активно строятся школы. Так, в текущем году введено в эксплуатацию 5 новых школ, в которых могут обучаться 3592 школьника. Строительство 7 школ продолжается. В рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 18 школ. Строительство девяти из них началось в этом году. Завершить планируется в следующем году. Еще 9 школ начнут строить в 2024 году, а введут в эксплуатацию в 2025 году.

Высокие темпы строительства образовательных учреждений позволили решить вопрос с трехсменным обучением. Кроме того, все образовательные учреждения охвачены педагогическими кадрами.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрено строительство 38 медицинских организаций в селах и модернизация двух межрайонных больниц (Степногорская и Атбасарская больницы).

В этом году свыше 130 врачей отправились работать в сёла Акмолинской области. Среди них 76 молодых специалистов. В результате этих мер дефицит врачей в области снизился на 22%.

Большое внимание в регионе уделяется вопросам создания рабочих мест, охвата граждан мерами содействия занятости, реализации Программы по повышению доходов населения, росту зарплаты и др. Так, в рамках региональной карты занятости на 1 ноября т. г. создано более 29 тысяч новых рабочих мест.

Говоря об Акмолинской области, невозможно обойти вниманием сферу туризма, которая для региона является одной из приоритетных отраслей.

Туристский кластер региона насчитывает более 600 предприятий, здесь заняты свыше 22 тысячи акмолинцев. В целом Щучинско-Боровскую курортную зону посещает порядка 1 миллиона туристов в год из разных точек мира. В текущем году оказано услуг по размещению туристов на 16,5 миллиарда тенге. От объектов размещения за 2023 год в областной бюджет поступило налогов в сумме 2,3 миллиарда тенге. Кроме того, в настоящее время в области реализуются 65 инвестиционных проектов на 23 миллиарда тенге, направленных на развитие туризма.

В целом итоги уходящего года свидетельствуют, что Акмолинская область развивается динамично и имеет необходимый экономический и человеческий потенциал для достижения новых результатов в будущем году.