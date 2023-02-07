Активиста из Тараза задержали по подозрению в заведомо ложном доносе

Активиста из города Тараза подозревают в заведомо ложном доносе на государственного служащего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

Как рассказал заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области Алмаз Саламатов, таразский активист Канатов 25 октября 2022 года заявил в полицию, что неизвестный пытался поджечь его автомашину возле его дома.

Факт поджога подтвердился – кузов транспорта был частично поврежден.

Стражи порядка зарегистрировали уголовное дело по части 2 статьи «Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

«В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины должностное лицо – государственного служащего, связывая произошедшее со своей общественной деятельностью. Кроме того, ранее, до совершения поджога, Канатов в социальных сетях публиковал посты о планируемых в отношении него «покушениях» со стороны должностных лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано лицо, совершившее поджог автомашины Канатова. Установлено, что поджог авто совершен по просьбе самого же Канатова за определенную сумму денег», – отметил замначальника ДП.

Мотивы и цели Канатова будут установлены в ходе следствия. Имеются неопровержимые доказательства его вины. После установления лиц, совершивших поджог, активист различными способами пытался воспрепятствовать следствию, добавил Саламатов.

В отношении Канатова зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 419 (заведомо ложный донос о совершенном преступлении, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

7 февраля этого года Канатов водворен в изолятор временного содержания управления полиции Тараза.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.