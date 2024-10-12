Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве

На ІІ Республиканском форуме депутатов мас­лихатов всех уровней Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что главный приоритет государственной политики заключается в обеспечении безопасности детей и защите их прав.Особого внимания требует и участие несовершеннолетних в киберпространстве, поскольку транс­лируемая в Интернете негативная информация, а также социальные сети пагубно влия­ют на психоэмоциональное состояние неокрепших умов.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Во дворе, в автобусе, во время школьной перемены – везде, где есть дети и подростки, можно увидеть гаджеты. Но знают ли родители, в какие игры играет их ребенок, в каких группах состоит и с кем ведет виртуальное общение? Как показывает практика, даже наличие приложения для удаленного родительского контроля не способно защитить юного пользователя от вредоносных цифровых игр, поскольку дети научились получать коды доступа ухищренными методами, а это значит, взрослым нужно держать ухо востро.

Помимо регулярного мониторинга за тем, что смотрит и посещает ребенок в Интернете, нужно обращать внимание на изменения в его поведении. Если он стал более замкнутым, агрессивным или у него появились резкие перепады настроения, это может быть сигналом о внутреннем конфликте или стрессе. Значительное снижение успеваемости или отказ от учебной деятельности тоже могут быть признаком стресса, тревоги или других проб­лем. Важно создать безопасную атмо­сферу, чтобы ребенок мог открыто делиться своими пережива­ниями. При необходимости не нужно стес­няться обращаться за помощью к психологам. Сейчас в некоторых казахстанских школах действуют центры психологической поддержки детей, которые со временем будут созданы при всех общеоб­разовательных учрежде­ниях страны.

Как написала в Instagram уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, задача упомянутых центров внед­рить в учебные заведения единую методику выявления суицидальных настроений, случаев насилия, буллинга и других рисков, а также оказывать помощь, методическое сопровождение школ и контроль за работой психологических служб. До 2025 года каждый регион должен увеличить количество школьных психологов до уровня – один специалист на 500 детей (сейчас один психолог работает с 1 500 учащимися).

«Недавно ознакомилась с деятельностью центров в Жетысу, Актобе, ВКО, Алматы, Караганде. В штате каждого из них предусмотрено 49 сотрудников, включая координаторов районов. В Жетысу порадовала полная готовность и понимание задачи. В ВКО центр открыт давно, и там ежедневно прорабатывают около 50 случаев и обращений. Центр Алма­ты создан 9 августа, своего помещения еще нет, в штате пока только восемь человек. Мы договорились, что, не дожидаясь набора штата, центр начнет работу со школами», – писала детский омбудсмен.

С июня этого года вступил в силу новый закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В рамках его реализации действует единый контакт-центр 111 по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. По информации, опубликованной Динарой Закиевой, за 10 месяцев проведена работа по более чем 12 тыс. обращений. Всего на короткий номер уже поступило 75 тыс. звонков.

Большая работа проведена и представителями Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана. Для профилактики и усиления защиты несовершеннолетних от любой угрозы в Интернете они направили письма в ответственные государственные органы – министерства культуры и информации, внутренних дел – с призывом принять решительные меры по мониторингу и блокированию вредоносных цифровых игр. Кроме того, с 1 сентября во всех организациях образования введены уроки личной безопасности, которые также охватывают темы защиты детей во Всемирной паутине, развития навыков самосо­хранения и правильного поведения в условиях различных угроз. И это не считая того, что более чем в ста школах в пилотном режиме внедрена антибуллинговая программа KiVa, которую со следующего года будут применять все учебные заведения страны.

По словам председателя Комитета по охране прав детей МП Насымжан Оспановой, обеспечение безопасности детей – главная задача.

– Родителям важно обращать внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей. Каждый родитель обязан использовать доступные инструменты родительского контроля. Общение и участие в жизни детей – единственный способ создать для них безопасное пространство. В свою очередь ответственные госорганы сделают все возможное для блокировки подобных угроз, – добавила она.

Подводя итоги, отметим, что создание безопасной и поддерживающей среды в семье поможет детям более осознанно относиться к использованию Интернета. Мальчишки и девчонки должны чувствовать, что могут в любой момент поделиться мыслями и проблемами со взрослыми, обратиться к ним за помощью.