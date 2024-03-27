Горячую линию открыли в Казахстане в связи с паводками

Фото: пресс-служба МЧС

По данным ведомства, на сегодня наиболее сложная обстановка возникла в Актюбинской и Костанайской областях. В связи со сложившейся паводковой обстановкой в стране, в МЧС и регионах развернута работа оперативных штабов. Открыт телефон горячий линии: МЧС - 8 717 2 70 41 14, ДЧС Актюбинской области - 8 713 2 54 86 57, ДЧС Западно-Казахстанской области - 8 711 2 55 40 88.

«Организовано дежурство представителей акиматов и ДЧС в 11 регионах. Продолжаются работы по проведению мониторинга водоемов и паводковой обстановки. Для борьбы с талыми водами в Актюбинскую и Костанайскую области направлены дополнительные силы и средства из Мангистауской, Кызылординской областей и воинских частей МЧС 52859, 20982 порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники. Всего в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 1,5 тысячи человек, более 500 единиц техники, порядка 200 водооткачивающих и плавательных средств», — говорится в официальном сообщении.

Всего откачено свыше 320-ти тысяч кубометров воды, проведена укладка более 7-ми тысяч мешкотар с инертными материалами. На наиболее опасных участках проводятся укрепительные работы.

Кроме того, в селе Шубаркудук Актюбинской области продолжается откачка воды с подтопленных 5 частных жилых домов, 34 дворовых территорий. В целом по области из подтопленных домов и придворовых территории откачано более 51 тысячи кубометров талых вод, уложено более 7,9 тысяч мешкотар с инертными материалами. Вывезено 543 тысяч кубометров снега.

В городах Костанай, Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области проводятся работы по откачке талых вод. В Аркалыке произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов. Благодаря бесперебойной откачке вода полностью отведена с жилых домов города Аркалыка. Всего откачено 6848 кубометров воды. Угрозы подтопления населенным пунктам нет. На данный момент обстановка стабильная.

В пресс-службе министерства добавили, что противопаводковые мероприятия продолжаются.