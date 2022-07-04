Акцент на аналитику

Имена победителей конкурса на лучшую аналитичес­кую работу на государственном языке среди сотрудников цент­рального аппарата Минис­терства иностранных дел и заг­ранучреждений РК объявлены в Нур-Султане.

Конкурс был объявлен в начале 2022 года в рамках празднования 30-летия дипломатической службы РК. Участники подготовили аналитические работы на государственном языке по 9 заранее определенным темам, которые охватили такие актуальные сферы, как экономическая дипломатия, цифровые технологии, международная обстановка и 30-летие казахстанской дипломатии. Специально созданная комиссия тщательно провела экспертизу 30 материалов, присланных на конкурс, и определила победителей.

Среди сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел I место занял Еркебулан Ибрагимов – второй секретарь Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки. На II месте – Газиза Бердыгалиева – ведущий специалист Департамента консульской службы, на III – Ардак Бекенова – второй секретарь Департамента многостороннего сотрудничества.

Победителем среди сотрудников загранучреждений РК стал Даурен Рахметов – второй секретарь Посольства РК в Республике Болгария, II место занял Ербол Климов – заведую­щий канцелярией Посольства РК в Государстве Кувейт, III мес­то – Арсен Тургамбаев – первый секретарь Посольства РК в Малайзии.

Специальные дипломы победителям конкурса вручил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди. Кроме того, победители были отмечены денежными призами.