​Акценты расставлены

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание по вопросам достижения целевых индикаторов на 2018 год по развитию экономики регионов.

В ходе совещания акимы: Астаны – Асет Исекешев, Акмолинской области – Малик Мурзалин и СКО – Кумар Аксакалов доложили о работе, проделанной за I квартал текущего года, и планах на 2018 год по развитию отраслей экономики, проведению индустриализации, технологического обновления и цифровизации, привлечению инвестиций и обеспечению производительной занятости.

В вопросах развития столицы акценты были направлены на сферы туризма, торговли, массового предпринимательства, привлечение инвестиций и производительной занятости, в том числе модернизации инфраструктуры рынка труда и трудовой мобильности.

Направления работы областей были сфокусированы на развитии АПК, туризма, сфер здравоохранения, образования, массового предпринимательства, а также на проведении индустриализации, обеспечении производительной занятости, финансовой устойчивос­ти, технологическом обновлении и цифровизации экономики.

В дискуссиях по рассматриваемым вопросам приняли участие министры национальной экономики Тимур Сулейменов, финансов Бахыт Султанов, здравоохранения Елжан Биртанов, культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр и вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

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В тот же день под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации при Президенте РК. Были обсуждены вопросы о ходе реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», цифровизации сфер образования и здравоохранения, а также предоставления государственных услуг и развития цифровых навыков.

О проводимой работе по данным направлениям и дальнейших планах доложили в ходе заседания минист­ры: информации и коммуникаций – Даурен Абаев, здравоохранения – Елжан Биртанов, образования и нау­ки – Ерлан Сагадиев, а также председатель НАО «ГК «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов и председатель АО «Холдинг «Зерде» Руслан Енсебаев.