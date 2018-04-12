​Акценты расставлены

Свежий выпуск
561
Сергей Осанов

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание по вопросам достижения целевых индикаторов на 2018 год по развитию экономики регионов.

В ходе совещания акимы: Астаны – Асет Исекешев, Акмолинской области – Малик Мурзалин и СКО – Кумар Аксакалов доложили о работе, проделанной за I квартал текущего года, и планах на 2018 год по развитию отраслей экономики, проведению индустриализации, технологического обновления и цифровизации, привлечению инвестиций и обеспечению производительной занятости.

В вопросах развития столицы акценты были направлены на сферы туризма, торговли, массового предпринимательства, привлечение инвестиций и производительной занятости, в том числе модернизации инфраструктуры рынка труда и трудовой мобильности.

Направления работы областей были сфокусированы на развитии АПК, туризма, сфер здравоохранения, образования, массового предпринимательства, а также на проведении индустриализации, обеспечении производительной занятости, финансовой устойчивос­ти, технологическом обновлении и цифровизации экономики.

В дискуссиях по рассматриваемым вопросам приняли участие министры национальной экономики Тимур Сулейменов, финансов Бахыт Султанов, здравоохранения Елжан Биртанов, культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр и вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

* * *

В тот же день под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации при Президенте РК. Были обсуждены вопросы о ходе реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», цифровизации сфер образования и здравоохранения, а также предоставления государственных услуг и развития цифровых навыков.

О проводимой работе по данным направлениям и дальнейших планах доложили в ходе заседания минист­ры: информации и коммуникаций – Даурен Абаев, здравоохранения – Елжан Биртанов, образования и нау­ки – Ерлан Сагадиев, а также председатель НАО «ГК «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов и председатель АО «Холдинг «Зерде» Руслан Енсебаев.

Популярное

Все
Что общего у яблока и диадемы?
Почему вокруг казахского кино так много споров?
Властелин судеб и сердец
Из всех зол предпочтительнее будущее без золы
Казахский сержант как лев сражался на Курской дуге
Его прозвали Туркестанским змием
Русская девушка с казахским менталитетом
Подорожник для души...
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Евгений Кравчук пишет тексты для рэпа на казахском
Степная ономастика важнее городской
Как защитить детей в киберпространстве?
ТиПО как драйвер экономики
Какое будущее ждет периодические издания
Успех образования равняется комфорту
Подготовка ко дню голосования продолжается
«Люди! Я к вам! Мне без вас не поется...»
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
Казахстан имеет большой потенциал развития туристической отрасли
О таком и не мечтали
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
В Атырау появится дендрологический парк
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Преступления против детей не останутся безнаказанными
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
В общем доме не бывает «ваших проблем»

Читайте также

Казахстан имеет большой потенциал развития туристической от…
Подведены итоги поливного сезона
АО «МРЭК» получило паспорт готовности
Помогут избавиться от мусора

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]