Акция «Подари книгу» прошла в столице
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Участниками мероприятия в Национальном центре рукописей и редких книг стали ученые Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, студенты исторического факультета Международного университета «Астана», представители Духовного управления мусульман Казахстана. Мероприятие, приуроченное к Международному дню дарения книг, было призвано пропагандировать важность сохранения памятников письменности, побудить казахстанцев пополнять библиотеки и фонды ценными печатными изданиями.