Акция «Подари книгу» прошла в столице

В ходе встречи жительница села Утемис Акмолинской области Забида Кошербай торжественно передала в Национальный центр свою семейную библиотеку из 80 раритетнык книг по мусульманской культуре.

Ее отец Айдос Кошербай родился в 1911 году в селе Акмол Акмолинской области. В 1941-м ушел на фронт, был тяжело ранен. В 1944-м вернулся домой. Айдос не только упорно трудился на благо Родины, но и, пережив ужасы кровавых сражений, счел своим долгом приобщиться к духовности. Ветеран стал брать уроки арабского языка у жившего в их селе имама Акана. В 1964 году, перед своим уходом из жизни, тот передал свои книги отцу Забиды. Долгие годы они хранились в семье Кошербай, и вот теперь переданы Национальному центру рукописей и редких книг, чтобы стать доступными духовенству, ученым и молодому поколению казахстанцев.

Среди переданных книг есть редкие и ценные издания. К примеру, «Шарх Шамсийя» имама аль-Казвини с толкованием имама Кутб ад Дина ар Рази, вышедшая в XIV веке в Османской империи. В ней исследуются основы логики, различные аспекты мышления. Кутб ад-Дин Абу Абдулла Мухаммад ибн Мухаммад Буйхи Рази и Рамини – таково полное имя автора толкования – мусульманский философ и юрист, известный также как Аллама Рази и Кутб ат-Тахтани.

– На Национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ отметил, что нам нужно приобщать молодежь к чтению. Самый прямой путь для того, чтобы стать прогрессивной нацией – это чтение книг. Именно поэтому нам необходимо формировать культуру чтения в обществе. Сегодня наша молодежь, читая книги, может изучать историю, оценивать настоящее и делать уверенные шаги навстречу завтрашнему дню, – отметил директор центра Жандос Болдыков.

Отметим, что в ходе экспедиций, организованных Национальным центром в 2024 году в ряд регионов страны, его фонд пополнился 130 ценными рукописями по истории Казахстана на арабском, персидском, чагатайском языках и письме төте жазу. Работа научно-поисковой экспедиции в Акмолинской области продолжается.