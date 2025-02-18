Акция «Подари книгу» прошла в столице

Статьи
31
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Участниками мероприятия в Нацио­нальном центре рукописей и редких книг стали ученые Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, студенты исторического факультета Международного университета «Астана», представители Духовного управления мусульман Казахстана. Мероприятие, приуроченное к Международному дню дарения книг, было призвано пропагандировать важность сохранения памятников письменности, побудить казахстанцев пополнять библиотеки и фонды ценными печатными изданиями.

фото автора

В ходе встречи жительница села Утемис Акмолинской области Забида Кошербай торжественно передала в Национальный центр свою семейную библиотеку из 80 раритетнык книг по мусульманской культуре.

Ее отец Айдос Кошербай родился в 1911 году в селе Акмол Акмолинской области. В 1941-м ушел на фронт, был тяжело ранен. В 1944-м вернулся домой. Айдос не только упорно трудился на благо Родины, но и, пережив ужасы кровавых сражений, счел своим долгом приобщиться к духовности. Ветеран стал брать уроки арабского языка у жившего в их селе имама Акана. В 1964 году, перед своим уходом из жизни, тот передал свои книги отцу Забиды. Долгие годы они хранились в семье Кошербай, и вот теперь переданы Национальному центру рукописей и редких книг, чтобы стать доступными духовенству, ученым и молодому поколению казахстанцев.

Среди переданных книг есть редкие и ценные издания. К примеру, «Шарх Шамсийя» имама аль-Казвини с толкованием имама Кутб ад Дина ар Рази, вышедшая в XIV веке в Османской империи. В ней исследуются основы логики, различные аспекты мышления. Кутб ад-Дин Абу Абдулла Мухаммад ибн Мухаммад Буйхи Рази и Рамини – таково полное имя автора толкования – мусульманский философ и юрист, известный также как Аллама Рази и Кутб ат-Тахтани.

– На Национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ отметил, что нам нужно приобщать молодежь к чтению. Самый прямой путь для того, чтобы стать прогрессивной нацией – это чтение книг. Именно поэтому нам необходимо формировать культуру чтения в обществе. Сегодня наша молодежь, читая книги, может изучать историю, оценивать настоящее и делать уверенные шаги навстречу завтрашнему дню, – отметил директор центра Жандос Болдыков.

Отметим, что в ходе экспедиций, организованных Национальным центром в 2024 году в ряд регионов страны, его фонд пополнился 130 ценными рукописями по истории Казахстана на арабском, персидском, чагатайском языках и письме төте жазу. Работа научно-поисковой экспедиции в Акмолинской области продолжается.

#Астана #акция #Подари книгу

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Инвестиции и технологии
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Чем заняться на перемене? Плетением!
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Гроза ринга
Нити судьбы и творчества
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Акция «Подари книгу» прошла в столице
Замануха
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
В Приаралье усилены меры безопасности
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Президент вручил силовикам награды
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trac…
Нити судьбы и творчества
Чем заняться на перемене? Плетением!
Школа мужества для подростков столицы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]