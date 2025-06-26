Акция «Тәртіп батырлары күні» прошла в аэропорту Астаны

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мероприятие проходило в рамках недели «Закона и Порядка», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в рамках правовой акции недели «Закона и Порядка», инициированной Главой государства и реализуемой по поручению Генерального Прокурора, в аэропорту города Астаны проведено мероприятие под названием «Тәртіп батырлары күні».

В ходе акции организованы профилактические мероприятия, направленные на укрепление общественного порядка и повышение правовой культуры среди населения. Жители и гости столицы получили ответы на интересующие их вопросы в сфере законодательства, а также необходимые разъяснения по правовым темам.

Целью мероприятия стало не только информирование граждан, но и укрепление доверия к органам правопорядка и повышение уровня взаимодействия с населением.

#Астана #закон #аэропорт #порядок

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