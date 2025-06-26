Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в рамках правовой акции недели «Закона и Порядка», инициированной Главой государства и реализуемой по поручению Генерального Прокурора, в аэропорту города Астаны проведено мероприятие под названием «Тәртіп батырлары күні».

В ходе акции организованы профилактические мероприятия, направленные на укрепление общественного порядка и повышение правовой культуры среди населения. Жители и гости столицы получили ответы на интересующие их вопросы в сфере законодательства, а также необходимые разъяснения по правовым темам.

Целью мероприятия стало не только информирование граждан, но и укрепление доверия к органам правопорядка и повышение уровня взаимодействия с населением.