Актуальные вопросы в сфере HR на госслужбе стран-участниц ОТГ обсудили в Астане

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Состоялась третья встреча руководителей уполномоченных органов по управлению человеческими ресурсами государств-членов Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС РК

Фото: пресс-служба АДГС РК

Мероприятие организовано по инициативе Агентства по делам государственной службы и приурочено к профессиональному празднику государственных служащих - 23 июня. Основная цель - это обмен опытом и обсуждение наиболее актуальных вопросов в сфере HR на государственной службе стран-участниц ОТГ.

В мероприятии приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, президент Офиса управления человеческими ресурсами при президенте Турецкой Республики Салим Атай, первый заместитель директора Агентства развития государственной службы Республики Узбекистан Амиртемирхон Мусаев, заместитель председателя Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики Бахрам Халилов, ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Урхан Алекбаров, проректор Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики Урмат Аманбаев, а также руководители аппаратов центральных государственных органов Казахстана.

В ходе своего выступления председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил, что в условиях глобализации и быстрого технологического прогресса особое внимание необходимо уделять человеческому капиталу, который является основой национальной и международной конкурентоспособности.

«На внеочередном саммите Организации тюркских государств глава государства отметил, что нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. В этой связи, учитывая стремление тюркского мира к взаимодействию в экономической, культурной и социальной сферах, для нас приобретает особое значение принятие прагматичных мер в области кадровой политики на государственной службе. Наша цель одна - создать эффективную систему управления человеческими ресурсами на государственной службе», - сказал Дархан Жазыкбай.

Сегодня в Казахстане в рамках модернизации системы государственной службы приоритетом является использование передовых HR-инструментов, внедрение новых механизмов привлечения талантливой молодежи и специалистов из частного сектора. К примеру, специалистам с высокой квалификацией и отраслевым опытом предоставлена возможность прямого назначения на руководящие должности корпуса «Б», а лучшим выпускникам вузов, обучившихся в рамках госзаказа – низовые должности в районной и сельской местности. Наравне с этим созданы условия для привлечения узких отраслевых специалистов в качестве «контрактных служащих» для реализации конкретных проектов.

Новый формат отбора, запущенный в системе «e-Qyzmet», позволяет казахстанцам участвовать в конкурсах онлайн. В целях дальнейшего развития системы цифрового отбора АДГС изучает вопрос применения инструментов искусственного интеллекта.

Участники дискуссии положительно оценили шаги Казахстана по совершенствованию государственной службы и поделились опытом по развитию человеческого капитала и высказали свои мнения. Так, сегодня в Азербайджане ведется активная работа по широкому использованию различных инструментов тестирования при приеме на госслужбу, в Кыргызстане – по повышению цифровой грамотности госслужащих, в Турции – по развитию систем непрерывного обучения, в Узбекистане – модернизация механизмов оценки деятельности госслужащих.

В завершение встречи участники отметили значимость подобных встреч для обмена опытом и выработки наиболее лучших решений в сфере управления человеческими ресурсами на государственной службе и выразили намерение укреплять дальнейшее сотрудничество.


 

#госслужба #АДГС #ОТГ #HR

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