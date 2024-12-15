Актюбинские водохранилища готовят к приему паводковых вод

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Для подготовки к паводковому периоду филиал «Казводхоза» по Актюбинской области сбросил 80% воды из Актюбинского, 66% из Каргалинского и 60% из Саздинского водохранилищ.

На сегодня общая свободная емкость на трех водохранилищах составляет 382 млн кубометров.

Сброс воды из водохранилищ продолжается. К 1 апреля 2025 года Актюбинское водохранилище будет способно принять еще 200 млн кубометров воды, Каргалинское водохранилище - 200 млн кубометров, Саздинское - 5 млн кубометров воды.

Таким образом, три водохранилища смогут принять до 405 млн кубометров воды для безопасного пропуска паводков.

Также завершена полная реконструкция Актюбинского водохранилища, которая не проводилась с момента ввода в эксплуатацию в 1988 году. Несмотря на это, в этом году, водохранилище смогло выдержать колоссальную нагрузку во время паводков и пропустить 540 млн кубометров воды.

В Саздинском водохранилище завершен капитальный ремонт дна водосбросного ковша, и установлена ледозащитная стенка.

В Каргалинском водохранилище заменены подъемные механизмы и цепи затворов.

Восстановлены размытые участки водозащитных дамб и системы лиманного орошения Мартукского района.