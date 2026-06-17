Алаколь встречает новый турсезон обновленной инфраструктурой

В этом году на побережье озера Алаколь области Жетысу разместили 470 контейнеров, 50 сетчатых контейнеров, 100 урн и 100 пластиковых контейнеров.

Фото из архива пресс-службы Кабмина

Для удобства отдыхающих на побережье установлены 44 кабины для переодевания и 24 модульных туалета

Кроме того, в резерве имеются 45 биотуалетов, которые будут размещаться на наиболее посещаемых участках побережья в зависимости от туристического потока.

В целях обеспечения безопасности побережье оснащено 40 спасательными вышками,13 километрами буйковых линий и7 пирсами.

Для улучшения туристической навигации установлены 14 указателей и 38 информационных стендов. Это позволяет отдыхающим быстрее ориентироваться на территории и получать необходимую информацию о туристических объектах и мерах безопасности.

Все запланированные работы по размещению и установке объектов инфраструктуры завершены. Побережье полностью подготовлено к началу купального сезона.

Увидеть, как меняется побережье, можно по этой ссылке.