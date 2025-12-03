Корреспондент «Казправды» связалась с музыкантом и узнала, как с помощью короткой видеозаписи ему удалось пробудить у казахстанцев патриотические чувства и заставить их восхищаться красотой родного языка. Оказывается, весь секрет – в искренности.

– Этот видеоролик появился спонтанно. Я сидел в студии, скучал по супруге и вдруг подумал: «А дай-ка я исполню на камеру песню «Егіз лебіз»! Она должна откликнуться в душе каждого», – рассказывает Александр Филатов. – Не ожидал, что мой видео­ролик разлетится по Интернету и наберет так много позитивных отзывов. «Егіз лебіз» – одна из моих любимых композиций. В каждой ее строчке есть душа. Меня зацепили и слова, и мелодия. Вместе они создают своеобразный шарм, который и раскрывает привлекательность этой песни.

Пользователи соцсетей в комментариях к видеоролику отмечали не только оригинальную манеру исполнения Александра, но и его хорошее произношение. Многие подумали, что музыкант владеет казахским языком, но оказалось, что это не так.

– На казахском я не говорю, но люб­лю петь. И пою на нем уже на протяжении десяти лет, – улыбается наш герой. – Сначала слушаю мелодию, а потом вслушиваюсь в слова. Учу текст на казахском, а перед этим обязательно читаю перевод и вникаю в смысл. Не хочу краснеть перед теми, кто владеет языком. В последние два года я пишу позитивные песни, но мне больше по душе лирика. В моем репертуаре есть лирические композиции на казахском: например, «Құмармын» и «Сенен басқа». Они появляются благодаря особенным моментам в жизни, которые помогают мне настроиться и переложить чувства на мелодию.

Музыку и слова для своих песен на русском языке Алекс Филатов пишет сам, а с текстами на казахском ему помогает коллега Мейрамхан. Они давно работают в одной команде и понимают друг друга с полуслова.

Для нашего героя музыка – это и образ жизни, и работа, и первая любовь. А началась она в детстве, когда родители отдали Александра в музыкальную школу. Педагоги отмечали его вокальный талант и пророчили большое будущее. Несмотря на это, в консерваторию он не пошел, решил развиваться в творческом направлении самостоятельно. Однако образование получать было нужно, и Александр поступил в железнодорожный колледж. На его выбор, видимо, повлиял пример отца, который работал машинистом электровоза.

– В железнодорожном колледже проучился полтора года. Ничего не понимал, мне было неинтересно, – продолжает музыкант. – Помню, как написал отцу, что хочу бросить колледж и заниматься музыкой. Он согласился с моим решением и сказал: «Только не подведи». Прошло три года, я сделал первый сольный концерт, на котором собралось около 150 человек.

Поначалу наш герой работал дома: писал песни, делал аранжировки и искал профессионального звукоопе­ратора. Александр, как он сам выражается, перепробовал много «звукачей» и все-таки нашел своего – им стал талантливый аранжировщик Дмитрий Касаджик. Молодые люди сдружились и стали работать в одной команде. Позже возникла необходимость в собственной звукозаписываю­щей студии. Музыкант обратился за помощью к родителям, они помогли ему с деньгами. Александр открыл студию, которая действует уже более семи лет. Сейчас у него более сот­ни авторских песен, которые можно встретить на различных музыкальных онлайн-платформах.

– Я раскручиваю свои треки через социальные сети. Денег в их продвижение не вкладываю, – говорит Алекс Филатов. – Не хочу навязывать людям свои песни. Навязывать – это платить миллионы, чтобы твои песни играли везде, и их все слушали. Я этого не хочу. А хочу, чтобы народ сам полюбил мое творчество.

У Александра есть цель – организовать в Астане большой сольный концерт, на котором соберутся минимум 5 тыс. фанатов. А еще он хочет проехать с концертным туром по крупным городам Казахстана. Эту мечту музыкант намерен воплотить в реальность уже в следующем году. Сейчас он обсуждает гастрольные планы с командой и думает, как небанально преподнести пуб­лике свое творчество. Алекс Филатов хочет, чтобы его концерты стали нас­тоящим праздником души, которого так часто не хватает всем нам.