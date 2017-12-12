Али Ахмедов объяснил, почему после боя не пожал руку побежденному американцу

22-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (10-0, 7 КО), владеющий поясами NABF (Junior) и WBC (Youth), прокомментировал эпизод с отсутствием поздравления со стороны американца ДеШона Уэбстера (9-1, 6 КО) после их очной встречи, сообщает vesti.kz
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"Соперник не пожал мне руку до того, как начали объявлять меня... А потом, когда началось объявление, он пошел обнимать... Я и хотел, но рефери держал мою руку. Там же телевидение снимает и фотокамеры. А он как будто намеренно до завершения объявления непонятно себя повел. Рефери меня "отдернул". А американец, не дождавшись вердикта, взял и ушел в сторону. Он проявил непрофессиональное и неспортивное поведение по отношению ко мне. Когда объявляли меня и мою страну, начал сбивать рефери... Начал тянуться ко мне, чтобы обняться. Все такие процедуры, вроде благодарности за бой, идут уже после завершения объявления победителя. А он начал это делать раньше. Проявил неуважение ко мне", – пояснил боксер.
Напомним, 22-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов нанес первое поражение
на профессиональном ринге американцу ДеШону Уэбстеру в титульном бою, который проходил в США.