Нокаутом закончился бой Ангелины Лукас за два титула

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (9-1, 5 КО) провела свой десятый бой на профессиональном ринге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

В рамках вечера бокса в Бангкоке она встречалась с Мамтой Сингх (5-2, 2 КО) из Индии.

Развязка наступила в пятом раунде. Лукас обрушила на соперницу серию ударов, вынудив рефери вмешаться и остановить поединок.

Таким образом, казахстанка одержала победу техническим нокаутом.

Накануне сама Лукас сообщила, что на кону в этом бою будут стоять сразу два титула чемпионки мира по версиям WIBF и WBF.

Напомним, что свой предыдущий бой Лукас провела также в Бангкоке - 30 марта она единогласным решением судей победила местную боксершу Танварат Саенгиамжит (9-5-1, 4 КО).