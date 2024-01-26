Алихану Смаилову показали, как реализуется проект «Ауыл аманаты» в Костанайской области

Правительство
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Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с реализацией проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты» в Костанайской области и посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства

Так, глава правительства ознакомился с работой хозяйства, созданного участницей проекта «Ауыл аманаты» Кымбат Кокиевой в селе Заречное Костанайского района. По программе она получила 5,2 млн тенге, благодаря чему приобрела 13 голов крупного рогатого скота и наняла работника. 

— Родители держали небольшое хозяйство. К тому же я сама понимаю, что в частном доме есть все условия для содержания сельхозживотных. Когда я озвучила эту идею, родители обрадовались и поддержали. Сейчас мы обновили помещение, сделали отдельную скважину для животных. В дальнейшем хочу расширяться именно в мясном направлении, увеличивать поголовье скота. Открыть свой мясной магазин, заниматься изготовлением полуфабрикатов. В будущем хотелось бы открыть производственный мясной цех, — отметила предпринимательница. 

Проект «Ауыл аманаты», запущенный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлен на улучшение жизни и повышение доходов сельчан. В рамках него предоставляются микрокредиты под 2,5 процента годовых сроком на 5-7 лет для открытия своего дела.

Особое внимание при этом уделяется получателям адресной социальной помощи. Средства по проекту могут взять как начинающие, так и действующие предприниматели.

Премьер-Министр напомнил, что реализация программы «Ауыл аманаты» стартовала с Жамбылской области. Она зарекомендовала себя как действенный инструмент, поэтому было принято решение с 2023 года масштабировать ее на все регионы страны. 

 — Мы видим, что это очень эффективная программа. Для ее реализации в прошлом году правительством было выделено 100 млрд тенге. Это позволило выдать 12 тыс. микрокредитов. В этом году реализация программы будет продолжена, планируется предоставить уже 17 тыс. микрокредитов. Самое главное – это занятость на селе и повышение доходов, развитие кооперации и сельхозпроизводства. Желаем вам успехов в реализации планов, — сказал Алихан Смаилов. 

Премьер-Министр также посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур «Кайдзэн» мощностью 170 тыс. тонн готовой продукции в год. Здесь налажен полный цикл производства – от сырья до упаковки. В проект вложено 4 млрд тенге инвестиций, создано 70 рабочих мест.

Алихан Смаилов подчеркнул, что перед правительством стоит большая задача по двукратному увеличению выпускаемой продукции в агропромышленном комплексе. 

— На днях мы проводили большое совещание по этой теме, где поставили конкретные индикаторы по каждому региону на текущий и следующие годы. Это касается увеличения посевных площадей, внедрения водосберегающих технологий, внесения минеральных удобрений, развития переработки и других направлений. Важно эти планы своевременно и в полном объеме реализовать, — сказал он. 

#Правительство #Костанайская область #Ауыл аманаты

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