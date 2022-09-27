Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество
Алихан Смаилов: Первоочередной приоритет – интересы казахстанцев
Диасов Ораз
корреспондент

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что первоочередным приоритетом для Правительства РК являются интересы казахстанцев и обеспечение их работой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Перед началом заседания Правительства хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании.

В этой связи подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших рассмотренных вопросов – правопорядок и безопасность», – подчеркнул глава Кабмина.

Также из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении, продолжил он. В этой связи Премьер-министр поручил ответственным органам принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

«Первоочередным приоритетом для нас, в первую очередь, интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле», – сказал Алихан Смаилов.

Популярное

Все
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Какие тендеры, такая и вода
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Казахстану не удалось хлопнуть дверью
Пребывание прибывших
Контрафакту – нет!
Быть ли сахарной свекле?
Пыль из «гранитной» долины
Добро пожаловать, легенда!
В ускоренном режиме
Основано на модернизации
Ее тепла хватало всем
Раз – подсолнух, два – конопля
Грядет цифровая трансформация
Логика перемен и активная гражданственность
Между риском и доходом
Номады соберутся в Турции
Возрождение древней традиции
«Интервенты» из стабфонда
Олимпийские стипендии
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Официальный визит Премьера Казахстана в ОАЭ: подписаны соглашения на $900 млн
Покушения на демократические устои нет!
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Выступление Президента Токаева на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Правительство , Сельское хозяйство
Казахстан полностью обеспечил себя хлебом – Смаилов
Правительство , Экономика
Премьер: Государство создает прозрачные и понятные правила …
Правительство , Видеогалерея
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 сентября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]