Алихан Смаилов: Первоочередной приоритет – интересы казахстанцев

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что первоочередным приоритетом для Правительства РК являются интересы казахстанцев и обеспечение их работой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Перед началом заседания Правительства хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании.

В этой связи подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших рассмотренных вопросов – правопорядок и безопасность», – подчеркнул глава Кабмина.

Также из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении, продолжил он. В этой связи Премьер-министр поручил ответственным органам принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

«Первоочередным приоритетом для нас, в первую очередь, интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле», – сказал Алихан Смаилов.