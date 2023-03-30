Алихан Смаилов поблагодарил президента и депутатов за доверие

Правительство
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Правительство нацелено на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами Парламента, заверил Смаилов.

Фото: Kazpravda.kz

Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса поблагодарил президента и депутатов за оказанное ему доверие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

«Для меня это высокая ответственность. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, поставленные Вами задачи по социально-экономическому развитию страны, дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населения будут основными приоритетами для Правительства.

В первую очередь мы будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии «Amanat».

Также будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан», - цитирует Смаилова пресс-служба Правительства.

Важнейшими задачами для кабмина будет доведение роста экономики до 5% в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в 2 раза до конца текущего года, отметил премьер.

«Комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов наших граждан являются одними из основных направлений работы Правительства.

Приоритетами в развитии экономики будут её диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью.

Будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь в обрабатывающую отрасль.

Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности.

Важное значение имеют развитие сферы энергетики и модернизация коммунальной инфраструктуры.

Особое внимание также будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ.

Реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции» позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей.

Будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры в рамках проекта «Ауыл – Ел бесiгi».

В сфере логистики приоритетными направлениями являются увеличение пропускной способности транспортной системы Казахстана и развитие международных коридоров.

В сферах образования и здравоохранения ключевыми направлениями нашей работы будут повышение эффективности и качества услуг, а также дальнейшая цифровизация и внедрение единой государственной цифровой платформы.

Правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач.

Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами Парламента», - заверил Алихан Смаилов.

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