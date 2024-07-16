Бектенов: Внедрение ИИ повысит производительность в секторах экономики

Правительство, Цифровизация, Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Правительством принята концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МЦРИАП приступить к реализации мероприятий, предусмотренных документом, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В частности, изучить возможности для аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

«Использование вычислительных мощностей суперкомпьютера позволит повысить производительность в секторах экономики путем предоставления его в аренду бизнесу и научному сообществу. Для начала реализации проекта суперкомпьютера необходимо оперативно принять меры по правомочности инструментов искусственного интеллекта», – подчеркнул глава правительства.

Олжас Бектенов поручил Минфину до конца июля проработать необходимые поправки в действующий порядок процедуры аренды.

Кроме того, правительство приняло концепцию по развитию искусственного интеллекта. Внедрение технологий искусственного интеллекта уже к 2030 году, согласно исследованию аналитиков, может повысить глобальный ВВП на 14% и привнести до 70% дополнительного экономического эффекта. Это эквивалентно дополнительным $15,7 трлн. 

По поручению главы государства определены приоритетные секторы экономики для развития искусственного интеллекта – госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.

«Необходимо активизировать работу по созданию соответствующей инфраструктуры, строительству новейших центров обработки данных, запуску суперкомпьютера и функционированию Национальной платформы искусственного интеллекта. К 2029 году рост количества продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в 5 раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ обучения или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект на экономику в целом», – подчеркнул Олжас Бектенов.

 

#экономика #Правительство #ИИ #Олжас Бектенов #производительность

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