Бектенов: Внедрение ИИ повысит производительность в секторах экономики

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Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МЦРИАП приступить к реализации мероприятий, предусмотренных документом, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В частности, изучить возможности для аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

«Использование вычислительных мощностей суперкомпьютера позволит повысить производительность в секторах экономики путем предоставления его в аренду бизнесу и научному сообществу. Для начала реализации проекта суперкомпьютера необходимо оперативно принять меры по правомочности инструментов искусственного интеллекта», – подчеркнул глава правительства.

Олжас Бектенов поручил Минфину до конца июля проработать необходимые поправки в действующий порядок процедуры аренды.

Кроме того, правительство приняло концепцию по развитию искусственного интеллекта. Внедрение технологий искусственного интеллекта уже к 2030 году, согласно исследованию аналитиков, может повысить глобальный ВВП на 14% и привнести до 70% дополнительного экономического эффекта. Это эквивалентно дополнительным $15,7 трлн.

По поручению главы государства определены приоритетные секторы экономики для развития искусственного интеллекта – госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.