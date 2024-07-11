Генетический центр животноводства и растениеводства создадут в Казахстане

Правительство, Сельское хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Государство и бизнес объединят усилия для выведения в стране высокоценного племенного скота и кормовых культур

Фото: Primeminister.kz

Предложения корпорации Zhersu по развитию селекционного животноводства с научным сопровождением Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства выслушал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на встрече в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz  

Поручение проработать возможные варианты для распространения накопленной практики частного бизнеса по генетической селекции сельскохозяйственных животных в масштабе страны вице-премьер дал по итогам поездки в область Жетісу в первой половине июня. 

На встрече представители Zhersu и КазНИИ презентовали проект генетического центра по животноводству и кормопроизводству, деятельность которого будет включать три основных направления.

«В рамках работы по научному сопровождению в центре планируют оцифровать селекцию и учет племенных животных на базе действующей системы «Идентификация сельскохозяйственных животных», создать генетический центр с пятью аккредитованными лабораториями по анализу качества кормов, молока, мяса, проведению ДНК-анализов и оценки качества семян кормовых культур», – говорится в официальном сообщении. 

Также в рамках проекта планируется разработать и внедрить технологию повышения продуктивности естественных пастбищных угодий с последующим формированием системы культурных пастбищ на юго-востоке республики и созданием современной базы семеноводства кормовых культур.

Ожидается, что результатом работы станет создание репродуктора по воспроизводству высокоценных племенных животных и собственное производство элитных семян с последующим тиражированием.

Серик Жумангарин поддержал предложенные подходы по развитию селекции племенных животных и кормовых культур. Предложения будут детализированы в части необходимых организационных моментов, сроков реализации, бюджетной заявки.

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