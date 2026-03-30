Алишер Жумакан завоевал второе «серебро» ЧА по велоспорту на треке в Филиппинах
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Алишер Жумакан принес сборной очередную медаль чемпионата Азии в Тайгатае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду. Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).
В НОК добавили, что ранее национальная команда Казахстана отметилась тремя наградами.
Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.