Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Алишер Жумакан принес сборной очередную медаль чемпионата Азии в Тайгатае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду. Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).

В НОК добавили, что ранее национальная команда Казахстана отметилась тремя наградами.

Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.